İmplantlar çene kemiği erimesine engel oluyor

İSANBUL, (DHA)- ÇENELERDE diş kaybı yaşandığı andan itibaren boş kalan çene kemiğinin erimeye başladığını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi SHMYO Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Yılmaz, " Bu nedenle çekim yapılan bölgeye implant yapılmaz ise bu bölgedeki kemik erimesi yaşam boyu devam eder. İmplant uygulaması ile çene kemiği korunarak erimesine engel olunabilir. Ancak implantlar iyi seçilmediği taktirde çene kemiğinde erimeye yol açabilir ve bakteri meydana getirebilir. İmplant yaptıranların mutlaka implant barkodunu istemeleri de gerekir" dedi.

"SAHTE İMPLANTLARDA ENFEKSİYON VE KAYIP OLABİLİR"

Taklit ürün olarak imal edilmiş, merdiven altı üretilmiş, patentsiz implantların kemik erimesine kadar giden bir süreci başlatabileceği uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ürün tercihinde dikkatli olunmasını tavsiye etti. Yılmaz, “Sahte implantların içindeki titanyum maddesinin gereken değerde olmaması nedeniyle bir süre sonra implantın üst parçaları oynayarak, implant ile üzerindeki diş parçası arasında oluşan boşlukta bakteri üremesi ile diş eti hastalıları ve kemik erimesi başlar. Hatta bu tarz implantların enfeksiyonlara ve implant kayıplarına kadar giden ciddi sorunlar yaratabilir. Titanyumdan yapılan implantlar kemik dokusuyla her durumda kaynaşır ama çeşitli sebeplerden dolayı kayıplar yaşanabilir. İyi implant sistemleri ve tecrübeli ellerde yüzde 2-3 oranı gibi düşük bir yüzdede kayıplarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.