İmplantlı ağıza diş eti masajı

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, implantınızın ömrünü uzatacak tüyolar verdi:

İmplant tedavisi normal şartlar altında ömür boyu kullanılması planlanarak yapılan tedavilerdir. Ancak ağzında implantı olanların diş bakımlarına biraz daha fazla özen göstermeleri gerekir. Çünkü kendi dişlerimiz bakterilere karşı daha kuvvetli bir bariyer oluştururken, implantlar bakterilere karşı savunmasızdır.

KAN DOLAŞIMI HIZLANIR

Bakterilerin implantı etkileyebileceği giriş noktası implantla diş etinin birleştiği noktadır. İmplant çevresindeki diş etinden içeriye giren bakteriler eğer ağız bakımı iyi yapılmıyorsa implant çevresindeki kemiği eritmeye başlar ve birkaç yıl içinde sağlıklı implantlar sallanır hale gelebilir. Bu da implantın kaybedilmesi anlamına gelir.

Bunu engellemek için öncelikle diş fırçalama işleminin çok iyi yapılması gerekir. Özellikle implant çevresi diş etinin bastırmadan ama uzun süre fırçalanması hem o bölgedeki bakteri sayısını azaltacak, hem de diş etine masaj yaparak kan dolaşımını artıracaktır.