İmplantlı ağıza diş eti masajı

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, implantınızın ömrünü uzatacak tüyolar verdi:
İmplant tedavisi normal şartlar altında ömür boyu kullanılması planlanarak yapılan tedavilerdir. Ancak ağzında implantı olanların diş bakımlarına biraz daha fazla özen göstermeleri gerekir. Çünkü kendi dişlerimiz bakterilere karşı daha kuvvetli bir bariyer oluştururken, implantlar bakterilere karşı savunmasızdır.
KAN DOLAŞIMI HIZLANIR
Bakterilerin implantı etkileyebileceği giriş noktası implantla diş etinin birleştiği noktadır. İmplant çevresindeki diş etinden içeriye giren bakteriler eğer ağız bakımı iyi yapılmıyorsa implant çevresindeki kemiği eritmeye başlar ve birkaç yıl içinde sağlıklı implantlar sallanır hale gelebilir. Bu da implantın kaybedilmesi anlamına gelir.
Bunu engellemek için öncelikle diş fırçalama işleminin çok iyi yapılması gerekir. Özellikle implant çevresi diş etinin bastırmadan ama uzun süre fırçalanması hem o bölgedeki bakteri sayısını azaltacak, hem de diş etine masaj yaparak kan dolaşımını artıracaktır.
DİŞ İPİ İMPLANTIN BOYUN KISMINI SARSIN
Kökdemir, “Bunun dışında diş ipi kullanımı sırasında diş ipinin implantın boyun kısmını sararak tam bir temizlik yapmasına dikkat edilmelidir. Eğer yeteri kadar boşluk varsa ara yüz fırçasıyla da implant çevresi bakteri plağından arındırılmalıdır” diyor.
Tüm bu temizlik işlemlerinden sonra ağız duşu ile diş çevrelerinin yıkanması veya ağız suyu ile ağzın çalkalanması, bakteri sayısını iyice azaltacak ve implant çevresi diş etinin sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE DİŞLERE GECE BAKIMI
İmplantların sağlıklı olarak ağzımızda kalmasının destekleyici bir diğer faktörü de tükürük yapımızdır. Hem içerik, hem de kıvam olarak tükürüğün doğru yapıda olması implantlarımızı ve dişlerimizi bakterilere karşı korur. Eğer ağız kuruluğu gibi bir şikayetiniz varsa, diş etlerinizde oluşacak mikro çatlaklar bakterilerin içeri sızması için uygun bir ortam oluşturacaktır. Bu da hem diş eti, hem de implantların sağlığını olumsuz yönde etkiler.
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Ağız kuruluğu şikayeti olan kişiler yapay tükürük ile gündüzleri ağız ortamlarının daha ıslak olmasını sağlayabilirler. Horlama problemi olan veya burundan nefes alamama nedeniyle ağzı açık uyuyanlar; diş ve diş eti temizliklerini tam anlamıyla yaptıktan sonra dişlerine az miktarda Hindistan cevizi yağı sürerek uyuyabilirler. Bu da gece boyunca diş etlerinin kuruyup çatlamasını önleyecek ve bakterilere karşı bir bariyer oluşturacaktır” dedi.
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