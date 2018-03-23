İnce bir hastalık: Verem

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, veremin, hava yolu ile bulaşan bir hastalık olduğundan tedavi görmeyen bulaşıcı verem hastası ile aynı havayı uzun süre soluyanlara, özellikle aynı evde yaşayanlara mikrobun bulaşma ihtimalinin daha fazla olduğunu söyledi.

Tüberküloz (verem) hastalığı mycobacterium tuberculosis isimli bir mikrop aracılığı ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Bulaştırıcı tüberküloz hastası bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile havaya karışan basillerin solunum yolu ile sağlıklı bir insanın akciğerlerine ulaşmasıyla hastalık bulaşmaktadır. Verem hastalarının bulaştırıcı olduğu dönem hastalığın başlangıç dönemidir. Tedaviye başlandıktan yaklaşık 3 hafta sonra hemen hemen tüm verem hastalarının bulaştırıcılığı kaybolur.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Adem Dirican, basillerin güneş görmeyen ve yeterince havalandırılmayan ortamlarda saatlerce havada asılı kalabileceklerine dikkat çekti. Dr. Dirican, “Bu basilleri alan kişilerin bir kısmında basiller hastalık oluşturmadan, uyur durumda akciğerde yıllarca kalıp, vücut direncinin düştüğü bir durumda hastalık oluşturabilirler. Diğer bir kısmında ise kısa süre içinde hastalık ortaya çıkar. Özellikle çocukların, yaşlıların, vücut direncini düşüren başka hastalığı olanların (kanser, diyabet gibi) veya vücut direncini düşüren ilaçlar kullananların özellikle dikkatli olması gereklidir. Verem, hava yolu ile bulaşan bir hastalık olduğundan tedavi görmeyen bulaşıcı verem hastası ile aynı havayı uzun süre soluyanlara, özellikle aynı evde yaşayanlara mikrobun bulaşma olasılığı daha fazladır” dedi.

Uzm. Dr. Adem Dirican şu bilgileri verdi:

“Aşağıdaki durumlarda da tüberküloza yakalanma riski artar: Vücut direncini düşüren hastalıklar (şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kanser, HIV-AIDS, organ nakli gibi), ağır beslenme bozukluğu ve düşük vücut ağırlığı, uzun süreli bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanımı, düzenli tedavi almamış eski tüberküloz hastaları, tüberküloz basili ile son iki yıl içinde karşılaşan kişiler, bebekler ve çocuklar (özellikle 5 yaş altı), yaşlı insanlar, sağlıklı kişilerin verem hastası olmalarını önlemek için verem mikrobunun bulaşma zincirinin kırılması gerekmektedir.”