İngiliz hasta Türkiye'de şifa buldu

En umutsuz olduğu anda karşısına Türk doktorların çıktığını belirten Howard, "Türkiye'yi çok sevdim. Burada bana ikinci bir şans verildi. Buraya geldiğimde kendi hikayemi yazdım. Buradaki insanlar benim kalbimde yer edindi. Türkiye'yi sağlık olanakları dünyadaki birçok ülkeden daha iyi olduğu için tercih ettim, bu sayede hızla iyileştim." diye konuştu.

Howard, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Doktorlar tarafından nakil ameliyatı olması uygun bulunan Howard'a 8 saatlik bir ameliyat sonunda bir akrabasının karaciğerinden doku nakledildi.

Nakil için önce Hindistan'a giden ancak hastanelerdeki hijyen koşullarını beğenmeyen Howard, araştırmalarının sonunda nakil ameliyatı için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi.

Ağrıları her geçen gün artan yaşlı adama uygun donör bulunmasına rağmen Avustralya'daki doktorlar ilerleyen yaşı nedeniyle nakil ameliyatı yapmak istemedi.

- "Hasta bize güvendi"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Murat Zeytunlu ise 25 yıldır karaciğer naklinin yapıldığı hastaneye ilk kez bir İngiliz'in başvuru yaptığını belirterek, "Bize, Türkiye'ye ve Ege Üniversitesi'ne güvendi. Nakil ameliyatına girdi, gayet iyi bir ameliyat geçirdi. İnşallah iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini ileten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da yaptığı açıklamada, hastanelerinde sadece Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Ortadoğu'dan değil birçok Avrupa ülkesinden hastanın tedavi görerek şifa bulduğunu, bunun sağlık turizmi açısından da olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

