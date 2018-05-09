Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar, göz kanseri olan Danny Hunt'ın belirtilerini fark edemeyince Hunt'ın yüzünde hastalığa bağlı olarak dev bir delik oluştu.

Daily Mail'de yer alan habere göre; hastalıktan 1 yıl sonra Hunt'ın sağ gözü ve yüz kemiği alındı. Radyoterapi tedavisi dişlerinin dökülmesine sebep oldu, Hunt artık yemek bile yiyemez hale geldi.

YÜZÜNDE DEV BİR DELİK MEYDANA GELDİ



Yüzünün dörtte birinde dev bir delik meydana geldi. Kuzey Londra'daki Islington'da yaşayan 58 yaşındaki Danny Hunt, doktora gittiğinde 'örümcek bacak' tümöre sahip olmasına rağmen doktorlar tarafından defalarca bir şeyi olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Ancak sadece bir yıl sonra, eski bir bahçıvan olan Hunt'ın burun ve çenesindeki kemikle birlikte sağ gözünün de çıkarılması gerektiğini öğrendi.

Hunt, görüntüsü yüzünden evden çıkamadığını, torununun onu gördüğünde çığlık çığlığa ağladığını söyledi. Yüz cerrahisi için uygun bir hasta olmadığını vurguladı. Hunt, bu yüzden doktorların, sırtından aldığı deriyi ve bacağından aldığı atardamarı kullanarak yüzündeki boşluğu kapattıklarını söyledi.