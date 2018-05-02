İngiltere'de bilgisayar hatası sonucu '207 kadar kadın göğüs kanserinden öldü'

En tehlikeli yaş grubundaki bu kadınlara tarama için 3 yılda bir davetiye gitmesi gerekli.

Hunt Ocak ayında hatayı keşfettiklerini söyleyerek, kadınlar ve yakınlarından "tüm kalbiyle özür dilediğini" söyledi.

2009 yılına ait algoritma hatası ise, Sağlık Bakanı Hunt'ın Avam Kamarası'nda yaptığı konuşma sonucu meydana çıktı.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) daha önce de bazı skandallarla gündeme gelmişti.

Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, 68-71 yaş grubundaki 450 bin kadının 2009'dan beri göğüs taraması için randevu daveti gönderilmediğini söyledi.

İngiltere hükümeti, bir bilgisayar hatası nedeniyle göğüs taramasına çağrılmayan 207'e yakın kadının kanserden ölmüş olabileceğini kabul etti.

70 yaşından sonra ise isteğe bağlı hizmet sunuluyor.

Algoritma hatası sonucu, 70 yaşına yeni girecek olan kadınlar sistemden otomatik olarak muaf tutuldu ve son göğüs taramaları için gereken davet ulaştırılmadı.

450 bin kadar kadının bu hatadan etkilendiği belirtildi. Bu kadınlardan 390 bini hayatta ve 70'li yaşlarında.

Sağlık Bakanlığı, olayın bunca yıldır göze çarpmamasını eleştirerek, tarama programını gözden geçirmeye hazırlanıyor.

Ayrıca bundan sonra 75 yaşın altındakilere de rutin takip taraması yapılacak.

İngiltere'deki aile hekimleri derneği Royal College of GPs' soruşturma açılmasından memnun olduklarını ancak böyle bir şeyin tekrarlamaması için adımlar atılması gerektiğini açıkladı.

Sivil toplum kuruluşu Cancer Research UK ise, haberlerin kaygı verici olduğunu söyleyerek, son 3 yılda tarama yaptırmayan 50 yaşın üstündeki tüm kadınlara hemen randevu almalarını önerdi.