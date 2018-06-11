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İngiltere'de sağlık sektörü için 'robot hemşire ve doktor reformu' önerisi

11.06.2018 08:52 | Son Güncelleme

İngiltere'de sağlık yetkililerinin yaptığı çalışma, hastanelerde doktor ve hemşilerin üstlendiği bazı işleri, robotlara ve yapay zekayla çalışan sistemlere devretmeyi önerdi. Bu yolla sağlık sisteminde 13 milyar sterlin tasarruf sağlanabileceği ifade ediliyor.

İngiltere'de sağlık yetkililerinin yaptığı çalışma, hastanelerde doktor ve hemşilerin üstlendiği bazı işleri, robotlara ve yapay zekayla çalışan sistemlere devretmeyi önerdi.

İngiliz Halk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü'nün (IPPR) raporuna göre, hemşirelerin üstlendiği işlerin üçte biri, doktorlarınkilerin ise dörtte birini robotlar da yapabilir.

Guardian'ın haberine göre, 'başucu robotları' hasta bakımını üstlenebilir ya da ameliyat sonrası fizik tedavi egzersizlerine yardımcı olabilir.

Yapay zekayla çalışan sistemler ise, algoritmaları kullanarak meme ve deri kanseri, göz hastalıkları ve kalp rahatsızlıkları dahil çeşitli sağlık sorunlarını teşhis edebilir.

Ameliyat

Böyle bir düzenlemenin, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) 13 milyar sterlin tasarruf ettireceği öne sürülüyor.

Hizmetlerin "tamamen otomasyona bağlanması" ile hastane çalışanlarının hastalarına daha çok vakit ayıracağı öngörülüyor.

Öte yandan 1.3 milyon sağlık çalışanına istihdam sunan sağlık sistemini robotların ele geçireceği korkusu da dile getiriliyor.

Aynı araştırma, makinelerin insan kaynağına destek olacağını, onların yerini almayacağını vurguluyor.

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