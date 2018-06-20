HABER

İngiltere'de sağlık skandalı: 456 hasta yanlış ağrı kesiciden öldü

20.06.2018 14:57 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Porthsmouth kentindeki Gosport hastanesinde 1989-2000 yılları arasında meydana gelen 833 şüpheli ölümü araştırmak için kurulan bağımsız komisyon, 456 hastanın verilen aşırı miktarda ağrı kesiciden öldüğünü açıkladı.

İngiltere'de sağlık skandalı: 456 hasta yanlış ağrı kesiciden öldü

İngiltere'nin Porthsmouth kentindeki Gosport hastanesinde 1989-2000 yılları arasında meydana gelen 833 şüpheli ölümü araştırmak için kurulan bağımsız komisyon, 456 hastanın verilen aşırı miktarda ağrı kesiciden öldüğünü açıkladı.

Komisyon, bunlara ek olarak hastane kayıtları eksik olan 200 kişinin daha aynı kaderi paylaşmış olabileceğini duyurdu.

Komisyonun bu 12 yıllık süre içinde hastalara verilecek ağrı kesicilerden Jane Barton adlı bir doktorun sorumlu olduğu belirtilerek hastanede 'hastaların yaşam hakkının hiçe sayıldığı' belirtildi.

Raporda, hastanede tıbbi açıdan doğru olmamasına rağmen, hastalara tehlikeli seviyelerde ilaç verilmesine dair adı konulmamış 'kurumsallaşmış bir ilaç rejimi' olduğu vurgulandı.

Komisyon Başkanı, eski Liverpool başrahibi James Jones, "Komisyonumuzun incelediği belgeler, doktorların bu ilaçları kendileri reçete etmese bile, koğuşlarda hastalara nasıl ilaç verildiğini bildiklerini ama kimsenin müdahale etmediğini gösteriyor" dedi.

Jones sorumluların cezalandırılması için İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

2010'da, raporda adı geçen Dr. Jane Norton aynı skandalla ilgili daha küçük çaplı başka bir soruşturmada kusurlu bulunmuş ancak hiçbir cezaya çarptırılmamıştı.

20 yıllık mücadele

Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın parlamentoda komisyonun raporuyla ilgili olarak milletvekillerini bilgilendirmesi ve skandalda payı olanlar hakkında dava açılıp açılmayacağıyla ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor.

Bu hastanede ölenlerin bazı yakınları, rapordaki bulgular ışığında 20 yıldır verdikleri hukuk mücadelesinin sonunda sorumluların ceza alması umudunun belirdiğini söylediler.

2014'te kurulan komisyonun 17 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Genetik saç kayıplarını erteleyebilir miyiz?Genetik saç kayıplarını erteleyebilir miyiz?
Eklem ağrıları hastanın kendi kanıyla yüzde 70 azalıyorEklem ağrıları hastanın kendi kanıyla yüzde 70 azalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor

Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genetik saç kayıplarını erteleyebilir miyiz?

Genetik saç kayıplarını erteleyebilir miyiz?

Babalar çocukların gelişimini olumlu etkilemek için ne yapmalı?

Babalar çocukların gelişimini olumlu etkilemek için ne yapmalı?

Dutun faydaları nelerdir? 1 çay bardağı dut yediğinizde...

Dutun faydaları nelerdir? 1 çay bardağı dut yediğinizde...

Lohusalık döneminde dikkat edilmesi gereken 10 şey

Lohusalık döneminde dikkat edilmesi gereken 10 şey

Saç ekiminde büyük tehlike!

Saç ekiminde büyük tehlike!

Prostat kanserinin kökünü fokal tedaviyle Kazıyın

Prostat kanserinin kökünü fokal tedaviyle Kazıyın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.