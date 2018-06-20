İngiltere'de sağlık skandalı: 456 hasta yanlış ağrı kesiciden öldü

İngiltere'nin Porthsmouth kentindeki Gosport hastanesinde 1989-2000 yılları arasında meydana gelen 833 şüpheli ölümü araştırmak için kurulan bağımsız komisyon, 456 hastanın verilen aşırı miktarda ağrı kesiciden öldüğünü açıkladı.

Komisyon, bunlara ek olarak hastane kayıtları eksik olan 200 kişinin daha aynı kaderi paylaşmış olabileceğini duyurdu.

Komisyonun bu 12 yıllık süre içinde hastalara verilecek ağrı kesicilerden Jane Barton adlı bir doktorun sorumlu olduğu belirtilerek hastanede 'hastaların yaşam hakkının hiçe sayıldığı' belirtildi.

Raporda, hastanede tıbbi açıdan doğru olmamasına rağmen, hastalara tehlikeli seviyelerde ilaç verilmesine dair adı konulmamış 'kurumsallaşmış bir ilaç rejimi' olduğu vurgulandı.

Komisyon Başkanı, eski Liverpool başrahibi James Jones, "Komisyonumuzun incelediği belgeler, doktorların bu ilaçları kendileri reçete etmese bile, koğuşlarda hastalara nasıl ilaç verildiğini bildiklerini ama kimsenin müdahale etmediğini gösteriyor" dedi.

Jones sorumluların cezalandırılması için İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı.