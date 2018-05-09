"İnme, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık"

İSTANBUL (AA) - Türk Nöroloji Derneği İnme Grubu Moderatörü Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, inmenin, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, inme geçirmemek için sağlıklı beslenmek, kullanılan yağ ve tuz miktarını azaltmak, meyve ve sebze miktarını artırmak, kilo almamak, düzenli egzersiz yapmak ve stresten korunmak gerektiğine işaret etti.

Topçuoğlu, "10 Mayıs İnme Farkındalık Günü" kapsamında yaptığı açıklamada, inmenin, yaşlı nüfusun giderek yükseldiği Türkiye'de oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu ve sıklığının artığını kaydetti.

İnmenin, beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucu geliştiğini, ancak hastaların çoğunda nedenin "ani tıkanma" olduğunu belirten Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, 2016'da yaklaşık 40 bin kişi inmeden öldü, 100 binden fazla tıkanma ve 40 binden fazla beyin kanaması tedavi edildi. Bu sayılara göre her 14 dakika birimiz inme sebebiyle ölmüş oluyor. Bunun 10 katı da beyin damar hastalıklarına bağlı olarak yürüme ve konuşma yetisini kaybetti, yiyemiyor, içemiyor, mesleğini ve işini yapamıyor, bakıma muhtaç kalıyor."