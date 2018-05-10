İnmede ilk 4,5 saat kritik eşik

DUYGU YENER - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, halk arasında beyin kanaması olarak bilinen inmede, ilk 4,5 saatin kritik eşik olduğunu belirterek, "İnme hastası bu sürede hastaneye gelebilirse trombolitik (damar açıcı) tedaviyle erken başvuru oranına göre 3-9 hastadan biri kurtarılabilecekken, bu durum sağlanamadığında büyük oranda hasta kaybedilmekte veya sakat kalmaktadır." dedi.

Öztürk, Avrupa İnme Önleme Günü dolayısıyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 15 milyon kişinin inme geçirdiğini bildirdi.

İnme geçiren 15 milyon kişiden 5 milyonunun hayatını kaybettiğini, 5 milyon kişide ise kalıcı sakatlık durumunun ortaya çıktığını ifade eden Öztürk, "Türkiye'de de en sık görülen akut nörolojik hastalık olan inme, ülkemizde de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada bulunmaktadır. Bu önemli sağlık sorunu hakkında bilinçlenmek hayat kurtarıcı olabilir." diye konuştu.

Öztürk, inme belirtilerinin değişkenlik gösterebileceğine işaret ederek, vücudun tek tarafında yüz, kol veya bacakta kuvvet kaybı, bilinç bulanıklığı, konuşma ve yürümede güçlük, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı, tek veya iki tarafla görme kaybı ve şiddetli baş ağrısının bu belirtiler arasında yer aldığını anlattı.