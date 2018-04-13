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İnmemiş testis kısırlığa sebep olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, inmemiş testis tedavi edilmediğinde üreme fonksiyonlarında azalmaya, kayıplara veya testis kanserinin gelişimine sebep olabileceğini söyledi.
İnmemiş testisin erkek çocuklarda görülen cerrahi bir hastalık olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "Bebek anne karnında gelişimini tamamlarken testisler, böbreklerin hemen altında oluşurlar ve doğumdan bir süre önce kasık kanalından geçerek torbaya yerleşir. Testislerin bu inişi yapamayıp torbaya yerleşmemesine inmemiş testis denir. Her 100 çocuktan 3 çocukta testisler inmemiştir. Erken doğan bebeklerde ise daha sıktır" dedi.
İnmemiş testisin tanısının çok kolay olduğunu belirten Perihan Topçu, "Normalde dikkatli bir ebeveyn bebeğinin altını açtığında iki testisin de torbada olduğunu rahatlıkla fark eder. Eğer şüphe varsa bir çocuk cerrahisi uzmanı veya çocuk üroloğu tarafında yapılan basit bir fizik muayeneyle tanı konabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ve inmemiş testisten ayırt edilmesi gereken bir durum vardır. Bazen muayene sırasında skrotumda görülen testis zaman zaman yukarı kaçabilir ki buna ’utangaç testis’ veya ’mobil testis’ denir. Bu inmemiş testisin bir varyasyonu olup genellikle cerrahi tedavi tedavi gerektirmez. Daha nadir olarak ise, fizik muayenede testis hiç ele gelmeyebilir. Bu durumda iki şey söz konusudur. Ya testis karın içinde kalmıştır ya da testis hiç gelişmemiştir. Bu durumda da testisin karın içinde olup olmadığı laporoskopik olarak incelenir ve şayet varsa torbaya indirilir" diye konuştu.
İnmemiş testisin erken tanı ve tedavisinin çok önemli olduğunu belirten Topçu, "Burada amacımız, bu çocuklarda ilerde kalıcı olarak gelişebilecek testis fonksiyon kayıplarını ve hastalıklarını önlemektir. İnmemiş testis tedavi edilmediğinde ileride çocuklarda, üreme fonksiyonlarında azalma veya kayıp ya da testis kanseri gelişebilir. Ayrıca testis kendi etrafında dönerek çürüyüp yok olabilir veya yanlış yerde duran testis herhangi bir travmaya maruz kaldığında kolaylıkla yaralanabilir. Yine bu çocuklarda beraberinde kasık fıtığı gelişebilir. Ayrıca testisin eksik olmasından dolayı çocukta psikolojik ve kozmetik sorunlar görülebilir" şeklinde konuştu.
Testislerin inişinin doğumdan sonra da devam ettiği için inmemiş testislerin yarısının bebek 6 aylık olunca kendiliğinden torbaya inmiş olacağını belirten Topçu, "İnmeyen testisler ise 6 ay ile en geç 1.5 yaş arasında mutlaka tedavi edilmelidir. İnmemiş testis ameliyatı basit bir ameliyat olup ameliyat sonrası birkaç saat gözlenen hastalar eve gönderilir. İnmemiş testis için ameliyattan değil aksine ameliyata geç kalmaktan korkmalıyız" dedi.

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