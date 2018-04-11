İnönü Üniversitesi sağlık turizminde hedef büyüttü

ORHAN YOLDAŞ - Geçen yıl 21 ülkeden 150'nin üzerinde hastanın tedavi edildiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine, Sağlık Bakanlığı tarafından "sağlık turizmi yetki belgesi" verildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce kurdukları sağlık turizmi biriminin aktif olarak hizmet verdiğini söyledi.

Geçen yıl bu kapsamda 100 hastayı kente getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kızılay, yürüttükleri çalışmalar sayesinde bu hedefin çok üzerine çıktıklarını dile getirdi.

Kızılay, bu alanda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Geçen yıl 21 ülkeden 150'nin üzerinde hastayı tedavi ettik ve üniversitemize, kentimize 1 milyon 175 bin lira gelir sağladık. Hastalarımız karaciğer nakli, genel cerrahi, kulak burun boğaz, plastik cerrahi gibi farklı alanlarda tedavi oldu." dedi.

- Hedef, bin hasta

Geçen yıl sağlık turizmi yetki belgesi almak üzere Sağlık Bakanlığına başvurduklarını anlatan Kızılay, şöyle devam etti:

"Yaptığımız toplantılar sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi yetki belgesi verilen 3 devlet üniversitesinden biri olduk. Sağlık turizmindeki başarımızın görünür olması ve bakanlıktan bu konuda destek almamız, hastanemiz ve kent için çok önemli. Bu yıl da farklı ülkelerden gelen hastaları tedavi etmeye devam ediyoruz. Şu anda farklı ülkelerden 3 kişi hastanemizde tedavi görüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde Pakistan'dan karaciğer nakli için hasta almaya başladık. Bu yıl sağlık turizmi kapsamında bin hastaya sağlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz."