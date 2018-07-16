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'İnsan ömrü 175 yıla uzayabilir' Osmaniyeli bilim insanından flaş iddia

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

Osmaniye’de bilim insanı Abdullah Tabur, 12 yıldır tavşan üzerinde yaptığı araştırma sonucu insanların doğru beslenerek ve Anadolu’nun yerli tohumlarından üretilen sebze ve meyveleri yiyerek 175 yıl yaşayabileceğini ileri sürdü .

'İnsan ömrü 175 yıla uzayabilir' Osmaniyeli bilim insanından flaş iddia

İstanbul Üniversitesi'nde uzun yıllar akademisyen olarak çalışan Abdullah Tabur, 12 yıl önce başladığı çalışmada uzun yaşayan insanların sırrını araştırmaya başladı. Türkiye’nin değişik illerinde 150’den fazla yaşlı insanla görüşen Tabur, doğal beslenmenin insan ömrünü de uzatacağı yönünde tezine kanıt aradı. Çalışmaya ilk başlarken henüz bir haftalık olan bir tavşan alan Abdullah Tabur Anadolu’nun yerli ırkı olan tohumlardan ürettiği sebze ve meyvelerin dışında tavşana başka hiçbir yiyecek yedirmedi.

'TAVŞANIMIN ÖMRÜ UZADI'

Tavşanların en fazla 10 yıl yaşadıklarını belirten Tabur, kendi tavşanının bu doğru beslenme sayesinde şu anda 12 yaşında olduğunu ve herhangi bir hastalığının bulunmadığını yaşlılık belirtilerinin de henüz oluşmadığını gözlemledi.

TAVSAN

'İNSANLARIN 175 YIL YAŞAYABİLECEĞİNİ ORTAYA KOYDUK'

İnsanların da 175 yaşına kadar yaşayabileceğini iddia eden Abdullah Tabur, “Canlı hücrelerinde DNA’yı koruyan Telomer denilen yapı vardır. Bu yapılar yıllar geçtikçe kısalır. İnsanlar ilk doğduğunda 10 bin Telomerle doğar. Bu Telomer vücutta 3 bin kritik eşiğine gelince insan ölür. Yılda bir insan da 40 ile 200 arasında Telomer kaybı olur. Yılda 200 Telomer kaybı olan daha kısa bir zaman diliminde ölür. Yani Telomer ne kadar az olursa o kadar uzun yaşarız. 12 yıldır yaptığım araştırmada insanlar Anadolu’nun yerli ve milli yani ata dede usulü dediğimiz tohumlardan yetişen sebze ve meyvelerini yediği zaman ve evinin önünde kendi yetiştirdiği tavuk, keçi ve koyun etinden tükettiği zaman vücuttaki bu Telomer sayısı yıllık 40-50 düşmektedir. Dolayısıyla yaptığımız hesaplamalarda insanların 175 yıl yaşayabileceğini ortaya koyduk. Kaldı ki ülkemizde 150 yıl 160 yıl yaşayan insanların var olduğunu da gözlemledik" dedi. Doğal beslenmenin ayrıca insanı hastalıktan da koruduğunu belirten Tabur, “Genetiği ile oynanmamış tohumlardan yetişen ürünleri tüketen insanlar hastalığa yakalanma riski çok azdır. Anadolu’nun yerli buğdayı, fasulyesi, domatesi bunlar bize yeter de artar” şeklinde konuştu. (İHA)

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