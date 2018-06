İnsan spermindeki protein Ebola'nın yayılma riskini arttırıyor

İnsan sperminde bulunan proteinin Ebola virüsünün yayılma riskini arttırdığı belirlendi.

Sonuçları ABD Ulusal Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, insan spermindeki "amiloit lifleri" adı verilen protein içeriklerinin Ebola virüsünün yayılmasında etkili olduğu belirtildi.

Bilim adamları sıcak ve susuzluk gibi dış faktörlere karşı koruma sağlayan protein parçalarının, virüsün 2,5 yıl kadar uzun bir süre sperm içinde muhafaza edilebilmesini sağladığını ifade etti.

Araştırmacılar sperm içindeki amiloit liflerini çözen ilaçlarla, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı önlem alınabileceğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verlerine göre, 2013-2016 yıllarında Batı Afrika ülkelerinde etkili olan Ebola salgınında 28 bin 616 vakaya rastlanmış, bunlardan 11 bin 310'u ölümle sonuçlanmıştı.