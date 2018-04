"İnsanlar BPA’lı plastik eşyalarla kanser ve kısırlık tehdidi altında"

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, insanların BPA’lı plastik eşyalarla kanser ve kısırlık tehdidi altında olduğunu belirterek, "Araştırmalar sonucunda plastiklerin insan sağlığına ne denli zararlı olduğunu görüyoruz. Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarmaktansa plastiksiz bir yaşam için tüketimimizdeki alışkanlıkları değiştirmek çok daha mantıklıdır" dedi.

Büyüközer, sağlıklı yaşam önerilerini şöyle sıralandı;

"Her anne gibi çalışan annelerde çocuklarını kendi sütleriyle beslemek ister. Bu sebepten süt sağma makinalarının kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bu malzemeler artık anne babaların vazgeçilmezi haline dönüşmüştür. Ancak çoğu plastikte olduğu gibi bu makinalarda da yüksek oranda BPA bulunmaktadır. Piyasada bulunan plastik biberonların yüzde 95’i BPA içeriyor. Araştırmacılar, rastgele alınan farklı marka plastik biberonu ısıttıktan sonra, bu biberonların sağlığa zararlı olacak miktarda BPA ortaya çıkardığını belirledi.

Biberon ve gıda saklama kapları satın alırken dikkat etmemiz gerekir. Anne babalara bunları kullanmamalarını tavsiye edebiliriz veya BPA’sız yazan ürünler tercih edilmelidir. En sağlıklısı cam ürünleri kullanmaktır.

Her mutfakta gereğinden fazla bulunan plastik kaplarında yüksek sıcaklıktaki gıdaları uzun süre bekletmek sakıncalıdır. Çünkü artan sıcaklıkla birlikte BPA’nın yiyeceklere geçmesi hızlanır ve bekleme zamanı ile doğru orantılı olarak artar. Ayrıca aşınmış plastiklerde bu durum daha vahim bir hal kazanır. Mutfağımızda cam malzemeleri tercih etmek daha doğru bir tutum olacaktır. Buzluğumuzda plastik saklama kapları yerine paslanmaz çelik veya cam kaplar kullanılması uygun olur.

Konserveler yerine, taze mevsimine uygun yiyecekler yiyerek BPA’dan korunmanın yanında daha az sodyum alırsınız.

Alışverişlerimizde naylon poşet yerine kumaş poşetler veya kese kağıtları kullanarak daha sağlıklı bir yaşam için adım atmış oluruz.

Polikarbonattan yapılmış plastik şişe ve damacanalardan uzak durmalıyız. Özellikle çok kullanılmış ve hasarlı olanları sağlığımız için daha zararlı hale gelir. Bunların yerine cam şişeler tercih edilmelidir.

Ofislerde, okullarda oldukça yaygın kullanılan plastik bardaklar yerine seramik ve ya cam bardaklar tercih edilebilir.

Ekmek, et ve sebze doğramak için kullandığımız plastiklere özellikle dikkat etmemiz gerekir. Aşınmış plastik doğrama tahtaları mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam haline dönüşmüş olur. Ahşap doğrama tahtaları kullanılarak hem mikrrorganizmaların zararlı etkisinden hem de BPA’nın zararlı etkisinden korunmuş oluruz

Bulaşıkta ve banyoda doğal süngerler tercih edilmelidir.

Diğer bir önemli konu ise oyuncaklar. Çocukların sağlığı için tahtadan üretilmiş oyuncaklar tercih edilmelidir. Böylece çocuklarımız BPA’nın zararlı etkisinden korunmuş olur.

Plastik içeren su ısıtıcılarını hayatımızdan çıkarmak doğru bir adım olacaktır. Su ısıtıcılarının yapımında kullanılan BPA’nın kaynayan suya geçişi daha fazla olacaktır".