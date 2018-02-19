"İnsanların büyük çoğunluğu doğru nefes almıyor"

İSTANBUL, (DHA) NEFES terapisi eğitmeni Semir Kurtoğlu, bebeklerin doğru nefes aldığını ancak yetişkinlerin büyük çoğunluğunun doğru nefes almayı bıraktığını söyledi. Doğru nefes almak için yapılan nefes terapisi ile insanların zihinlerini de boşalttığını, bir çeşit meditasyon tekniği sayılabileceğini ve bu şekilde hem fiziksel hem zihinsel rahatlama sağladıklarını söyledi.

BEBEKLER, YETİŞKİNLERDEN DAHA DOĞRU NEFES ALIYOR

İnsanların büyük çoğunluğunun doğru nefes almayı bebeklikten itibaren unuttuğunu belirtti ve şunları açıkladı: "Bir bebeği izlediğinizde 'Doğru nefes nasıl alınır? Nasıl verilir?' bunu görebilirsiniz. Çoğumuz doğru nefes almıyoruz çünkü şartlar, stres faktörü gibi etkenler bizim doğru nefes almamıza engel oluyor. Doğru nefes alıp almadığınızı tespit edebilmek için öncelikle nefesinizi ne kadar tuttuğunuza bakmanız gerekiyor. Stres, üzüntü, acı karşısında hep nefesimizi tutuyoruz. Doğru nefes dediğimiz aslında burunda alınan, diyafram dediğimiz vücudun karın bölgesinde toplanan ve oradan tüm vücuda yayılarak, alış süresi, veriş süresinden daha uzun olan nefestir. Doğru nefes dakikada en az 15-16 kere alınıp verilir. Buna dayanarak gözlem yaparsanız kendinizin ve etrafınızdakilerin doğru nefes alıp almadığını gözlemleyeceksinizdir."