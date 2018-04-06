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İnternet ve dijital dünya hayatı olumsuz etkilemeye başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, hayatı her alanda kolaylaştırması beklenen internet ve sosyal medyanın iş verimini ve aile içi sosyal yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

İnternet ve dijital dünya hayatı olumsuz etkilemeye başladı

Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, hayatı her alanda kolaylaştırması beklenen internet ve sosyal medyanın iş verimini ve aile içi sosyal yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti. İnternet öncesi daha mutlu ve uyumlu olan bireylerin internet ile doyumsuz ve mutsuz hale geldiğini belirten Başhekim Gezer, internet ve dijital kullanımında ayarın kaçtığını söyledi.
Kısa süre öncesine kadar gelişmişliğin bir göstergesi gibi algılanan dijital yaşamın bugün ayarı bozulduğu için ciddi sıkıntıları beraberinde getirdiğini kaydeden Gezer, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de günlük bilgisayar ya da internet başında kalma zamanı günlük 7 saate yükselmiş. Türkiye’de internet kullanım oranı yüzde 60’lara ulaşmış. Yaklaşık 42 milyon kişi ise mobil hatları ile sosyal medya kullanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, gün içinde bilgisayar başında ortalama 7 saat sosyal medyada ise günde en az 3 saat zaman harcıyoruz. Bu sadece zaman kaybı değil, iş kaybı, ekonomik kayıp. En önemlisi zaman ve para kaybı ile birlikte sağlığımızı da kaybediyoruz. Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması ile obezite rahatsızlığı da arttı” diyerek büyüklerin bu konuda hem örnek hem de duyarlı olmasını isteyerek çocukların sanal hayattan doğal hayata döndürülmesini istedi.

İnternet ve dijital dünya hayatı olumsuz etkilemeye başladı

İnternet ve dijital dünya hayatı olumsuz etkilemeye başladı

İnternet ve dijital dünya hayatı olumsuz etkilemeye başladı

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