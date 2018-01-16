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İntihar psikolojisine dikkat! İntiharı kafasına koyan birine nasıl yardım edersiniz?

SAĞLIK HABERLERİ | 16.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, intihar psikolojisine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Peki intiharı düşünen birine nasıl yardım edebilirsiniz? İntihar etmesinden kuşkulanılan birine yapılabilecek 10 yardımı Yrd.Doç.Dr. Üney anlattı.

İntihar psikolojisine dikkat! İntiharı kafasına koyan birine nasıl yardım edersiniz?

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, "Tarih boyunca tartışılan bir durumdur. İntihar (öz kıyım); ölüm sonucunu doğuracağını bilerek, bir canlının kendisine karşı yaptığı eylemdir. Yani canlının bilerek, kendini öldürmeye çalışmasıdır. Öncelikle, hemen her intihar girişiminden önce kişiler kendini öldürmeyi düşünür ve bunun için bir plan yapar. İkinci aşamada bunu eyleme dönüştürür. Buna intihar girişimi denir.

HER 30 İNTİHAR GİRİŞİMİNİ 1 TANESİ ÖLÜMLE SONUÇLANMAKTADIR ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN İNTİHARLAR İSE KALICI SAKATLIKLAR

ve uzun süre hastane yatışlarına neden olabilmektedir. Türkiye'de 2014 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı 3 bin 65, bu grubun dörtte üçü erkeklerdir. Ancak ölümle sonuçlanmayan intihar sayısı tam olarak bilinmiyor. Ölümle sonuçlanmayanların sayısı bu rakamın 30 katından fazla olduğu düşünülüyor. İlginç bir şekilde intihardan ölümler yaşlı nüfusta oldukça fazladır" dedi. İntihar girişimlerinin kadınlarda dört kat fazla iken, intihardan ölümler erkeklerde 3 kat fazla olduğunu ifade eden Dr. Üney, "İntihar girişimlerinde kadınlar daha çok ilaç içerek intiharı seçerken, erkekler ise ateşli silahlarla intihar etmektedirler. Boşanma, ekonomik sorunlar, geçim sıkıntısı, aile içinde tartışmalar, ticarette başarısızlıklar, okula başarısızlığı, istediği kişi ile evlenememe, işten atılma gibi sorunlar intiharlarda en sık gördüğümüz nedenlerdir. İntihar edenlerin yarısı, neden intihar ettikleri ile ilgili not yazarlar ya da birilerine bilgi verirler.

Sonbahar ve kış dönemlerinde intihar daha sık görülmektedir. Bunların dışında intihar etmiş kişilerde, intihardan önce psikolojik sorunlar ve psikiyatrik hastalıklara sahip olduğu biliniyor. Depresyon, şizofreni, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, kişilik bozuklukları, endişe bozuklukları ve kanser gibi ağır fiziksel hastalığı olanlarda intihar riski daha fazladır. İntihar konusu psikiyatrinin tedavi alanıdır. Bazı topluluklarda örneğin Japonlarda toplum adına ciddi kayıplara neden olan kişiler harakiri denilen adetleri gereği intihar etmektedirler. Bunun dışında tarihte, savaşlarda düşmana teslim olmamak için toplu intihar davranışı görülmüştür. Zaman zaman medyada çıkan ünlü kişilerin intiharları ile ilgili bu kişilerin felsefi nedenle intihar ettikleri yolundaki iddiaların çoğu gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca neredeyse tüm dinler ve özellikle Müslümanlık intiharı yasaklamıştır" diye konuştu

YRD.DOÇ.DR. RIDVAN ÜNEY, İNTİHAR ETMESİNDEN KUŞKULANILAN KİŞİYE YAPILABİLECEK 10 YARDIMI ŞÖYLE SIRALADI:

  1. Toplumda intihar edecek kişi intihardan bahsetmez şeklinde bir algı vardır. Bu tamamen yanlıştır. Mutlaka ciddiye almak gerekir.
  2. Birisine intiharla ilgili düşüncesini sormaktan korkulmamalı, bu; aklında olmayan bir şeyi aklına getirmek değildir.
  3. Depresyonda olan bir kişiyi mutlaka psikiyatriste gitmesi yönünde cesaretlendirmek gerekir. İntiharların en sık nedeni depresyondur.
  4. Yoğun alkol ve uyuşturucu madde kullananlarda intiharın daha fazla görüldüğünü unutmamak gerekir.
  5. Daha önce intihar girişiminde bulunan kişiler tekrar intihardan bahsediyorsa mutlaka tedavi ettirilmelidir.
  6. İntihar etmeyi düşünen kişilerle tartışmak durumu zorlaştırır. Bu durumlarda mutlaka profesyonel yardım alması sağlanmalıdır.
  7. İntihar riski olan ancak o an hemen hekime götürülemeyecek kişiler mutlaka gözetim altında tutulmalıdır.
  8. Vasiyet yazan, intihar notu yazan ya da ciddi vedalaşan kişilerde intihar riskinin fazla olduğu bilinmelidir.
  9. İntihar edeceğini söyleyen kişilerin bu konuşmasını sır tutarak saklamayın, hemen yardım arayışına girin.
  10. İntihar düşüncesi olan kişiyle sorunu konuşmak ve umut aşılamak bir tedavi merkezine ulaşana kadar yapılabilecek en uygun yaklaşımdır." (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
intihar psikoloji Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney

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