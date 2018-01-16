İntihar psikolojisine dikkat! İntiharı kafasına koyan birine nasıl yardım edersiniz?

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, "Tarih boyunca tartışılan bir durumdur. İntihar (öz kıyım); ölüm sonucunu doğuracağını bilerek, bir canlının kendisine karşı yaptığı eylemdir. Yani canlının bilerek, kendini öldürmeye çalışmasıdır. Öncelikle, hemen her intihar girişiminden önce kişiler kendini öldürmeyi düşünür ve bunun için bir plan yapar. İkinci aşamada bunu eyleme dönüştürür. Buna intihar girişimi denir.
HER 30 İNTİHAR GİRİŞİMİNİ 1 TANESİ ÖLÜMLE SONUÇLANMAKTADIR ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN İNTİHARLAR İSE KALICI SAKATLIKLAR
ve uzun süre hastane yatışlarına neden olabilmektedir. Türkiye'de 2014 yılında ölümle sonuçlanan intihar sayısı 3 bin 65, bu grubun dörtte üçü erkeklerdir. Ancak ölümle sonuçlanmayan intihar sayısı tam olarak bilinmiyor. Ölümle sonuçlanmayanların sayısı bu rakamın 30 katından fazla olduğu düşünülüyor. İlginç bir şekilde intihardan ölümler yaşlı nüfusta oldukça fazladır" dedi. İntihar girişimlerinin kadınlarda dört kat fazla iken, intihardan ölümler erkeklerde 3 kat fazla olduğunu ifade eden Dr. Üney, "İntihar girişimlerinde kadınlar daha çok ilaç içerek intiharı seçerken, erkekler ise ateşli silahlarla intihar etmektedirler. Boşanma, ekonomik sorunlar, geçim sıkıntısı, aile içinde tartışmalar, ticarette başarısızlıklar, okula başarısızlığı, istediği kişi ile evlenememe, işten atılma gibi sorunlar intiharlarda en sık gördüğümüz nedenlerdir. İntihar edenlerin yarısı, neden intihar ettikleri ile ilgili not yazarlar ya da birilerine bilgi verirler.
Sonbahar ve kış dönemlerinde intihar daha sık görülmektedir. Bunların dışında intihar etmiş kişilerde, intihardan önce psikolojik sorunlar ve psikiyatrik hastalıklara sahip olduğu biliniyor. Depresyon, şizofreni, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, kişilik bozuklukları, endişe bozuklukları ve kanser gibi ağır fiziksel hastalığı olanlarda intihar riski daha fazladır. İntihar konusu psikiyatrinin tedavi alanıdır. Bazı topluluklarda örneğin Japonlarda toplum adına ciddi kayıplara neden olan kişiler harakiri denilen adetleri gereği intihar etmektedirler. Bunun dışında tarihte, savaşlarda düşmana teslim olmamak için toplu intihar davranışı görülmüştür. Zaman zaman medyada çıkan ünlü kişilerin intiharları ile ilgili bu kişilerin felsefi nedenle intihar ettikleri yolundaki iddiaların çoğu gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca neredeyse tüm dinler ve özellikle Müslümanlık intiharı yasaklamıştır" diye konuştu
YRD.DOÇ.DR. RIDVAN ÜNEY, İNTİHAR ETMESİNDEN KUŞKULANILAN KİŞİYE YAPILABİLECEK 10 YARDIMI ŞÖYLE SIRALADI:
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