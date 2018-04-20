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İpekyolu Belediyesinden “İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı” semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 01:12 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı’ konulu bir seminer düzenlendi.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlıklı nesiller ve bireylerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen seminerlerin devam ettiği belirtildi.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı’ konulu bir seminer düzenlendi.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlıklı nesiller ve bireylerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen seminerlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Berivan Kültür-Sanat Merkezinde verilen seminer, bu hafta Dr. Zeynep Betül Dilekcan, Psikolog Hamza Demirkan ve Sosyal Çalışmacı Özgül Kapıcı tarafından verildi. Seminerde, ‘teknoloji bağımlılığı nedir? Teknoloji bağımlılığının belirtileri, teknoloji bağımlılığından kurtulmak için ne yapmalı? Teknolojinin sağlığa zararları, oyun-cep telefonu-bilgisayar bağımlılığı ve alınması gereken önlemler’ konularında bilgiler verildi. Ayrıca, katılımcılara düzenli olarak sağlık kuruluşlarına giderek sağlık kontrolü yaptırmaları ve uzmanlardan danışmanlık hizmeti almaları önerildi” denildi.

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