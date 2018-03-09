İpekyolu Belediyesinden sağlık semineri

Van’ın İpekyolu Belediyesi, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve bilinçlendirilmesi için kırsal mahalle ilkokullarında düzenlediği beslenme ve kişisel hijyen eğitimi seminerlerini sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Ekipleri ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün organizasyonuyla kırsal mahallelerdeki okullarda yapılan seminerlerin bu haftaki adresinin Dibekli İlkokulu olduğu belirtildi. Açıklamada, “Eğitimde öğrenciler; ‘nasıl beslenmeliyiz, güvenli gıdalar nelerdir, kişisel hijyenimizi nasıl sağlarız, Alo 174 Gıda İhbar hattı nedir, ne işe yarar’ konularında bilgilendirilirken, okul öğretmenleri ve personeline de okulun temizliği, bakımı ve hijyeni hakkında bilgiler verildi. Seminer sonrası öğrencilere kuruyemiş ve içecek ikramı yapan ekiplerimiz, mahallede bulunan bakkal dükkanını da ziyaret ederek denetledi. Denetimde dükkan sahiplerine satılan malların nasıl muhafaza edileceği hakkında gerekli uyarılar yapılırken, gıda hijyeni konusunda gerekli önlemler anlatıldı” denildi.