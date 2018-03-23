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İpekyolu Belediyesinden “Yaşlı Sağlığı” semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, sağlıklı nesiller ve bireyler yetiştirmek amacıyla bu hafta “Yaşlı Sağlığı” konulu bir seminer düzenledi.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Berivan Kültür-Sanat Merkezinde yapılan seminerin sağlık personelleri Rüstem Düzgüner ve Musa Kurt tarafından verildiği belirtildi.

İpekyolu Belediyesinden “Yaşlı Sağlığı” semineri

Van’ın İpekyolu Belediyesi, sağlıklı nesiller ve bireyler yetiştirmek amacıyla bu hafta “Yaşlı Sağlığı” konulu bir seminer düzenledi.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Berivan Kültür-Sanat Merkezinde yapılan seminerin sağlık personelleri Rüstem Düzgüner ve Musa Kurt tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, “Seminerde; ‘yaşlılığın tanımı, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları, idrar kaçırma, görme sorunları, işitme kaybı, ağız ve diş problemleri ve hastalığından dolayı yatağa bağımlı hale gelen hastalara bağlı bulundukları bölgedeki toplum sağlığı merkezlerine veya aile hekimliklerine başvurmaları halinde evde sağlık hizmeti verilmesi’ konularında açıklayıcı bilgiler verildi. Ayrıca katılımcılara düzenli olarak sağlık kuruluşlarına giderek sağlık kontrolü yaptırmaları ve uzmanlardan danışmanlık hizmeti almaları önerildi” denildi.

İpekyolu Belediyesinden “Yaşlı Sağlığı” semineri

İpekyolu Belediyesinden “Yaşlı Sağlığı” semineri

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