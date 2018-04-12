İpekyolu’nda “Kişisel Hijyen ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi” semineri

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından “Kişisel Hijyen ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi” konulu bir seminer düzenlendi.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlıklı nesiller ve bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlenen seminerlerin bu hafta da devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Berivan Kültür-Sanat Merkezinde düzenlen seminer, bu hafta Dr. Zeynep Betül Dilekcan ve Ebe Filiz Söylemez tarafından verildi. Seminerde ‘Kişisel hijyen nedir? Kişisel hijyeni etkileyen faktörler nelerdir? Hijyenik uygulamaların amaçları, temizlik kuralları ile kırım kongo kanamalı ateşi nedir? Hastalık kene ısırmasından ne kadar süre sonra ortaya çıkar, belirtileri nelerdir? Korunma yolları ve tedavisi’ konularında açıklayıcı bilgiler verildi. Ayrıca katılımcılara düzenli olarak sağlık kuruluşlarına giderek sağlık kontrolü yaptırmaları ve uzmanlardan danışmanlık hizmeti almaları önerildi” denildi.
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