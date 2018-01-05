İrade yaşamımızı nasıl etkiliyor?

Ailede, eğitimde, günlük yaşamınızda ve bir de çocuğunuz var ise irade kelimesinin yalnızca kelime anlamını bilmeniz yetmez. Yaşamınızda iradenin yeri, oranı ne kadar? İradeli bir kişi olmanın yolu yordamı nedir? Bunların cevabını da bilmeniz gerekir.

Özellikleriniz, irade gerektiren konularda nasıl davrandığınızı da gösterir. İradenin, kişiliğinizdeki izlerini davranışlarınızdan tutun da alışkanlıklarınıza kadar her şeyde etkili olduğunu göreceksiniz. Olayın yalnızca bilmekle ilgili değil, özellikle irade sorunu olduğunu da fark edeceksiniz. Bilip de yapmadığımız nice hayırlar, doğrular yok mu? Fark ettiniz mi? Hatalar da böyledir, çoğu bazen irade zayıflığındandır. İradenin izlerini başka bir yerde de görürüz; evlatlarımızda. Çoğumuz doğru ve yanlış konusunda, yapmamız veya yapmamamız gerekenlerde, bilgilendirme verebilecek kadar bilgiliyiz. Ama kendinizden de bilirsiniz ki bu bilgileri yaşamın her haline geçirmede oran nasıldır? Bunun yüzdesi nedir?

Bizim çok bilgili çocuklara mı, irade sahibi şahsiyetli bir nesle mi ihtiyacımız var?