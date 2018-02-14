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Iraklı Abdullah, ’biyonik kulak’ sayesinde artık duyabilecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 18:22 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yapılan ameliyatla, doğuştan duyma engeli olan 2,5 yaşındaki Iraklı Danar Diyar Abdullah’a ’biyonik kulak’ takıldı.Doğuştan duyma engelli olan 2,5 yaşındaki Iraklı Danar Diyar Abdullah’a, Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde biyonik kulak ameliyatı yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yapılan ameliyatla, doğuştan duyma engeli olan 2,5 yaşındaki Iraklı Danar Diyar Abdullah’a ’biyonik kulak’ takıldı.
Doğuştan duyma engelli olan 2,5 yaşındaki Iraklı Danar Diyar Abdullah’a, Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde biyonik kulak ameliyatı yapıldı. Gerçekleştirilen ameliyat ve biyonik kulak ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversite olarak birçok alanda Van ve bölge illerine önemli hizmetler sunduklarını ifade etti. Rektör Battal, “Üniversite olarak bizler birçok alanda Van’ımıza ve bölgemize önemli hizmetler sunuyoruz. Biyonik kulakla ilgili çalışmalarda bölgemizde çok ciddi taleplerin olduğunu ve bu talepleri karşılamak üzere de bu ameliyatların etkin bir şekilde yapıldığını gördük. 2,5 yaşındaki hastamıza biyonik kulak takıldığını gördük. Hastamız normal insanlar gibi işitecektir. Bu insan için çok mutluluk verici bir durumdur. Dolaysıyla Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi olarak halkımızın hizmetine yeni tedavileri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Şu ana kadar yaklaşık 50 hasta ameliyat ettik”
YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde şu ana kadar 50’e yakın hasta ameliyat ettiklerini ifade eden Kulak Burun Boğaz Doktoru Prof. Dr. Ahmet Faruk Kıroğlu ise, “Yaklaşık 3 yıl önce bu ameliyatlara başladık. Şu ana kadar yaklaşık 50 hasta ameliyat ettik. Sonuçlarımız yüz güldürücü. Başarılı sonuçlarımız var. Eskiden sadece Van çevresine hitap ederken, artık çevre ülkeden de hasta gelmeye başladı. 2,5 yaşındaki çocuk Kuzey Irak’tan bize geldi. Irak ve İran’dan da hasta talepleri oluyor. Geldikçe de biz burada değerlendirip, tedavilerini yapabilecek düzeye geldik” diye konuştu.

“Erken tanı ve tedavi çok önemlidir”
Biyonik kulak ameliyatlarında erken teşhisin son derece önemli olduğunun altını çizen Kıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu tedavi yönteminde ne kadar erken teşhis ve tedavi yapılırsa o kadar sonuçlar yüz güldürücü oluyor. En küçük hastamız bir yaşında. Bir yaşındaki çocuğa biyonik kulak takılmasıyla 4-5 yaşındaki bir çocuğa biyonik kulak takılması arasında oldukça büyük fark var. Dolayısıyla erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Günümüzde 30 bin liraya yaklaşan maliyeti var. Ancak SGK 4 yaşına kadar olan çocuklarda her iki kulağına, 4 yaşın üzerindeki hastalara ise tek kulak olmak üzere ödemesini yapmaktadır.”

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