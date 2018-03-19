Irak’tan gelen hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Irak’tan Elazığ’a gelen 50 yaşındaki Khalaf Ali, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bir senedir göğüs bölgesinde ağrı hisseden Iraklı 10 çocuk babası Khalaf Ali, Irak’ta hastaneye gitti. Burada yapılan tahliller sonucu Ali’nin göğüs kemiğinin hemen arkasında ve kalbin önünde kitle tespit edildi. Irak’ta tedavi yapılamaması üzerine Ali, arkadaşının önerisi üzerine Medical Park Elazığ Hastanesine başvurdu. Burada Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli tarafından Khalaf Ali’ye kapalı ameliyat olan Videotorakoskopi operasyonu yapıldı. Operasyon sonucu kalbin ön kısmında bulunan yaklaşık 6 santimetrelik kanser dokusu alınan Ali, sağlığına kavuştu.

Hastanın göğüs bölgesinde ağrısı olduğunu belirten Dr. Kermenli, "Irakta çekilen tomografilerinde hastanın göğüs kemiğinin hemen arkasında kitle tespit edilmiş. Daha sonra bize başvurdu. Burada kanser taraması amacıyla yapılan PET-BT incelemesinde göğüs kemiğinin arkasında, kalbin hemen önünde bir kitle tespit ettik. Bu kitlenin herhangi bir yere sıçraması yoktu. Ama görünüş itibarıyla kanser türü bir tümördü. Biz bunu Videotorakoskopi denilen kapalı ameliyatla işlem yaptık. Eskiden bu ameliyatla göğüs kemiği açılıyordu ve ciddi ağrılar oluyordu. Ancak hastamızda göğüs kemiğini açmaya gerek kalmadı. Bizim iman tahtası dediğimiz kemik ameliyattan sonra birleşmesi zor olan bir kemiktir” dedi.

Kapalı ameliyatla hastanın ağrısının daha az olduğunu vurgulayan Dr. Kermenli, "Tümör tamamen kalbin ana yapılarına yapışık bir durumdaydı. Onu çıkardık. Buradan gelecek patoloji sonucuna göre tedavimizi planlıyoruz. Tedavi sonucunda genellikle bu tümörlerde ışın tedavisiyle desteklemek gerekebiliyor. Biz de hastamızdaki patoloji sonucunu görerek ışın tedavisiyle destekleyip hastalığın tekrarlanmasını engelleyeceğiz. Hastamız şuanda gayet iyi ve rahat. Ağrısı çok fazla yok. Bu ameliyat, konforu açısından çok önemli. Ağrısının olmaması, hem erken taburcu olmayı sağlıyor hem de daha hastalığın tekrarlamama açısından hastanın sağlıklı kalmasında çok fazla etkili oluyor” diye konuştu.

Arkadaşının önerisi üzerine Elazığ’a geldiğini dile getiren Khalaf Ali, tedaviyle mutlu olduğunu ifade etti.