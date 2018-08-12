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“İri meyvelerin muhafaza süreleri küçük meyvelere kıyasla daha kısadır”

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.

“İri meyvelerin muhafaza süreleri küçük meyvelere kıyasla daha kısadır”

LEFKE, (DHA) - LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Turgut Alas, Fransa’da düzenlenen Uluslararası Bitki ve Moleküler Biyoloji (International Conference Plant and Molecular Biology) Kongresi’nde sunduğu çalışması ile LAÜ’yü temsil etti.

Kongre’de ‘Meyve Ağırlığının, Farklı Koşullarda Depolanan Acco Nar Çeşidinin Muhafaza Süresine Etkisi’ adlı çalışmasını sunduğunu belirten Öğr. Gör. Alas, araştırmasında meyve ağırlığı, tane ağırlığı, tane sayısı ve meyve suyu oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğunun saptandığını belirtti.

Çalışma sonucunda Öğr. Gör. Alas, “Meyvelerin karakteristik özellikleri arasındaki ilişki matematiksel formüller ile açıklanarak, meyvelerin gerek hasat sonrasında, gerekse 30, 60 veya 90 günlük muhafaza süresi sonundaki meyve ağırlık verileri kullanılarak, meyve suyu oranları, tane sayıları ve tane ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılabilecek formüller belirleniyor” dedi.

İri meyvelerin muhafaza sürelerinin küçük meyvelere kıyasla daha kısa olduğu, bir başka ifadeyle küçük meyvelerin daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilebileceklerini söyleyen Öğr. Gör. Alas, Modifiye Atmosfer Poşetlerinin (MAP), muhafaza esnasında ürünlerin meyve kalitesini artırdığının da görüldüğünü sözlerine ekledi.

(FOTOĞRAF)

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