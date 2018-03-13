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İş adamlarına sağlık indirimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 13:53 | Son Güncelleme

İZSİAD üyesi işadamı ve sanayiciler Medical Park İzmir Hastanesi hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek.Medical Park İzmir Hastanesi, sivil toplum kuruluşlarıyla her ay düzenlediği buluşma kahvaltılarında bugün İzmir Sanayi ve İşadamları Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkkurt ve üyelerini misafir etti.Yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, İzmirlilere ve dışardan gelen insanlara çok iyi hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek sosyal sorumluluk projelerinin de yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

İş adamlarına sağlık indirimi

İZSİAD üyesi işadamı ve sanayiciler Medical Park İzmir Hastanesi hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek.
Medical Park İzmir Hastanesi, sivil toplum kuruluşlarıyla her ay düzenlediği buluşma kahvaltılarında bugün İzmir Sanayi ve İşadamları Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkkurt ve üyelerini misafir etti.
Yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, İzmirlilere ve dışardan gelen insanlara çok iyi hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek sosyal sorumluluk projelerinin de yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Kubba, ayrıca 1 yıl 2 ayda hastaneyi kurduklarını belirterek, “Bizim ilk önceliğimiz kaliteli bir hastane olmaktı. Biz uyguladığımız stratejilerle bu kaliteyi sağlayarak yılda 400 bine yakın, ayda 35 bin civarında hasta bakıyoruz” dedi.
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise Medical Park İzmir Hastanesi’nin İzmir’e sağlıkta yeni bir vizyon kazandırdığını söyleyerek bundan sonra sosyal sorumluluk projelerinde Medical Park İzmir Hastanesi ile birlikte hareket etmek istediklerini açıkladı. Ayrıca İZSİAD üyelerinin Medical Park İzmir Hastanesinde sunulacak sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekleri indirim protokolü de imzalandı.

İş adamlarına sağlık indirimi

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