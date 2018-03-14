İş kazasında kopan parmakları tekrar yerine dikildi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yıllar önce gerçekleştirilen ve bölgede öncü konumda olan el cerrahisi ve mikro cerrahi operasyonlarına Ortopedi Ana Bilim Dalı’nda yeniden başladı. Bu çerçevede iş kazası geçiren hastanın kopan parmakları yerine yeniden dikildi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ortopedi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç Dr. Melih Bağır’ın göreve başlamasıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde operasyonlar yeniden başladı.

Bu operasyonlardan birisi de 21 yaşındaki Yusuf Can Şahinoğlu’na yapıldı. Şahinoğlu’nun el parmakları geçirdiği bir iş kazası sonucu koptu. Acil olarak El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç Dr. Melih Bağır tarafından ameliyata alınan Şahinoğlu’nun parmakları başarılı bir şekilde yerine dikildi. Tedavisi tamamlanan Şahinoğlu bir süre sonra taburcu edildi. Şahinoğlu belirli bir zaman sonra parmaklarını eskisi gibi kullanabilecek.

Yrd. Doç. Dr. Bağır bu tür yaralanmalarda el cerrahisi ve mikro cerrahi operasyonların bu bölgede kanayan bir yara olduğunu, amaçlarının bu tür yaralanmalarda kopan çeşitli uzuvları yerine tekrar dikerek hastayı eski sağlığına kavuşturmak olduğunu söyledi. Bağır, yaralanmalar sonrası oluşan travma ve yumuşak dokulardaki oluşan zararlara da müdahale ettiklerini belirterek, kopan uzuvları ise mikro cerrahi ve mikroskop kullanarak tedavi ettiklerini ifade etti.

Yusuf Can Şahinoğlu ise parmaklarını tekrar kullanabilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken, tek hayalinin subay olmak olduğunu, geçirdiği kaza nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyecek olmanın da üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Şahinoğlu, operasyonu gerçekleştiren Melih Bağır’a ise teşekkür etti.