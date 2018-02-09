İş stresi nedeniyle bozulan uyku düzeni nasıl düzelir?

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, ABD'li çalışanların %85'i, iş stresi nedeniyle uyku düzenlerinin bozulduğunu belirtiyor. İyi uyuyamadığınız zamanlar iş yerinizde ve başka yerlerde odaklanma problemi yaşamanız daha olası bir hale geliyor. Zeynep Balcı mindfulness (farkındalık) pratikleriyle uyku sorununun üstesinden gelinebileceğini belirterek 6 önemli tavsiyede bulunuyor.

Uykusuzluk ile mücadele eden çalışanlar en çok yastığa başlarını koyduktan sonra uykularının gelmemesinden ve zihinlerinin başka şeylerle meşgul olmasından şikayet ediyor. İnsanlar, uyumaları gerektiğinin farkında olsalar da zihinleri gün içindeki olayları ve tamamlanması gereken görevleri gözden geçirmek gibi sıradan şeyleri düşünmeye devam ediyor.

Uyuyamadığınızı Fark Ettiğinizde Uyumak Daha da Zorlaşır



Şu anın farkındalığını kaybettiğimizde zihnimiz uyumak dışındaki farklı düşüncelerle geçmişe ya da geleceğe uçup giderek sıkışıp kalır. Örneğin, uyumaya çalışıyorsunuzdur ancak zihninizden gün içinde bir iş arkadaşınızla yaptığınız konuşma ya da geciken faturaları nasıl ödeyebileceğiniz geçer. Bu düşünceler nedeniyle derin ve rahat nefes almayı bırakırsınız. Bu konularla ilgili sorgulamalar, sorular, verilen varsayım temelli cevaplar ve kurduğunuz hikayeye çoğu zaman saplanır kalırsınız. Bir kere uyuyamıyor olduğunuzun farkına vardığınızda, kaslarınız gerginleşir ve düşünceleriniz hızla "Uyuyamayacağım. Bu hafta yapılacak onlarca iş var ve yarın zinde bir şekilde çalışamayacağım." gibi endişelere dönüşür. Vücudunuz gerilir, nefesiniz düzensizleşir, kalp hızınız yükselir, içinizde bir huzursuzluk hissi oluşmaya başlar ve kaçan uykuyu geri getirmek daha da zorlaşır.