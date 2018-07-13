İshal nasıl geçer? Yaz ishaline ne iyi gelir? Çocuklarda yaz ishali görülüyorsa dikkat!

Özellikle yaz mevsiminde artış gösteren ishal çocukların sık karşılaştıkları sağlık sorunlarından biri. En sık 5 yaşın altında görülen bu hastalık, 2 yaşından küçük çocuklarda böbrek yetmezliği ve şok gibi çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Çok daha kötüsü sıvı kaybına bağlı ölümler görülebiliyor. Öyle ki dünyada her yıl 5 yaş altındaki yaklaşık 2,2 milyon çocuk ishal nedeniyle hayatını kaybediyor. İshalin çocuklarda yaz mevsiminde artış göstermesinin birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlisi, sıcak havalarda, enfeksiyon oluşturan virüs ile bakterilerin besinlerde kolay ve hızlı bir şekilde üreyebilmeleri. İshale neden olan bir başka önemli etken de hijyenik olmayan içme sularının içerdikleri mikroplar. Bunların yanı sıra çocukların deniz ve havuzlarda yuttukları mikroplu sular da ishale yol açabiliyor. Peki aldığımız tüm önlemlerimize rağmen çocuğumuz ishal olduğunda neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay yaz ishalinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı, önemli bilgiler verdi.

BOL BOL SIVI İÇİRİN



İshalde sıvı ve beraberinde elektrolit kaybı olduğu için tedavide temel prensip, kaybedilenlerin yerine konulması. Bunun için çocuğunuz eğer kusmuyorsa bol bol sıvı içirmelisiniz. Sıvı olarak su, ayran, taze sıkılmış meyve suyu (özellikle elma ve havuç) veya şekersiz çay verebilirsiniz.

DAHA FAZLA EMİZİRİN



Anne sütü içeriğinde bulunan bazı maddeler sayesinde ishale karşı koruyucu ve iyileştirici özelliğe sahip. Çocuğunuz emzirme dönemindeyse anne sütünü daha da fazla vermeye çalışın. Emzirme dönemini geçmişse her zamanki beslenme düzenine devam edin.

İSHAL TOZLARINDAN FAYDALANIN



İshalde kaybedilen sıvı ve elektrolitleri yerine koyabilmenin en iyi yollarından biri, eczanelerde satılan ishal tozları. Bunun dışında çocuğunuza içebileceği kadar su da içirin. Çocuğunuz suyu veya ilaçlı suyu bir anda bol miktarda içerse kusma riski artıyor. Bu nedenle yudum yudum ve sık sık içirmeniz daha doğru olacaktır.

BU BESİNLERDEN YEDİRİN



Meyve olarak muz ve şeftali, katı besinlerden de yağsız makarna, pirinç pilavı, haşlanmış patates tüketilmesi ishal süresi ve şiddetini azaltıyor. Ayrıca bağırsak florasını düzenleyici probiyotikler de verebilirsiniz.