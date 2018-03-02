İSTANBUL, (DHA) -MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt “İşitme kaybı artık bir sorun olmaktan çıktı diyebiliriz. Kaynak aldığı bölge ve sebebe göre ve işitme kaybı şiddetine göre alternatif çözümler bulmak ve uygulamaları artık mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle hastaların mevcut tedavi alternatiflerini kabullenmesi ve vakit kaybetmemesi gerekiyor” dedi.

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında bilgiler veren Prof. Dr. Bayazıt, biyonik kulak, beyin sapı implantı ve işitme testlerinin önemini anlattı.

İşitme kaybının doğumda en sık karşılaşılan problem olmakla birlikte her yaşta ortaya çıkabileceğini anlatan Prof.Dr. Bayazıt, “Doğuştan gelen işitme kayıpları erken dönemde uygun şekilde tedavi edilmelidir. Aksi takdirde konuşma da gelişmez. Kişi ne kadar iyi duyarsa o kadar iyi konuşur. Doğuştan işitme kayıplarının yüzde 60’ı genetik nedenlere bağlıdır. Kalan yüzde 40'ı ise anne karnındaki enfeksiyonlar ve gelişim anormalliklerine bağlıdır. Bebeklik ve çocukluk döneminde virüs ve bakterilerin sebep olduğu iç ve orta kulak enfeksiyonları ve travmalar ön plana çıkar. Yaş ilerledikçe başta gürültü travması olmak üzere genel travmalar, kronik orta kulak enfeksiyonları, tümörler nedenler arasındadır. Genetik nedenler 40-50’li yaşlarda yine işitme kaybına neden olabilir. Özellikle 60 yaş üstünden yaşa bağlı işitme kayıpları en sık nedenler arasındadır" dedi.