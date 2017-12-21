Islak saçla dışarı çıkmak sinüzite neden olur mu?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Suat Albayrak, kış aylarında daha sık görülen sinüzit hastalığı ile ilgili toplumda yaygın şekilde inanılan “ıslak saç sinüzite neden olur” görüşüne açıklık getirdi.
İŞTE SİNÜZİTE YOL AÇAN NEDENLER
Yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasıyla ortaya çıkan sinüzit hastalığının kış aylarında artış gösterdiğini belirten Op. Dr. Suat Albayrak, ıslak saçla dışarıya çıkmakla sinüzit hastalığı arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı: “Islak saç ile dışarı çıkmanın ya da duş sonrası saçları kurutmamanın sinüzite neden olup olmayacağı halk arasında en sık merak edilen konulardan biridir. Burnunda alerjisi veya polipleri olan veya alerjiye bağlı burun etleri büyüyen kişiler ıslak saçla dışarı çıktığında bu kişilerin burun mukozası sıcak-soğuk değişimi esnasında alerjik olarak şişeceğinden ve sinüslerin delikleri kolayca kapanacağından sinüzit olma riski artar. Ancak bu bilgi, kişinin kısa saçla bu riski ortadan kaldıracağı anlamına gelmez. Bu, sıcak-soğuk değişimi ile ilgili bir problemdir ve herkeste görülebilir; fakat genel olarak burunda bunu kolaylaştırabilecek bir yatkınlık veya hastalık varsa daha sık karşılaşılır.”
SİNÜZİT HASTALIĞINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Halk arasında sinüzite iyi geleceği düşünülen bazı yöntemlerin hayati birtakım sonuçlara neden olabileceğine de dikkat çeken Op. Dr. Suat Albayrak, sinüzit tedavisi ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu: “Sinüzite iyi geldiği düşünülen bazı doğal tedaviler, bitkisel tedaviler çok riskli olabilir. Sinüzite iyi geldiği düşünülen bitkiler buruna sıkılmamalı. Aksi takdirde kullanılan bitki, burnun arkasından alt solunum yoluna doğru akarsa bir gırtlak ödemine neden olarak hastanın hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Bunun yanında burun süratli sümkürülmemeli, çok şiddetli sümkürmelerde burundaki enfeksiyon kulağa gidebilir. Bu durum ise orta kulak iltihabı ile sonuçlanabilir.”
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