İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine sağlıkta eğitim desteği

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan 22 sağlık personeli, "Enfeksiyon Kontrolü ve Yoğun Bakım Programı" kapsamında eğitim aldı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere yönelik hazırlanan Enfeksiyon Kontrolü ve Yoğun Bakım 1. Tur Eğitim Programı tamamlandı.

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı tarafından, kalifiye sağlık insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan gelen sağlık personeline "Enfeksiyon Kontrolü ve Yoğun Bakım Programı" kapsamında eğitim verildi.

Program dahilinde bir hafta süren teorik eğitimler kapsamında, Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan ve alanında uzman bilim insanları tarafından, "Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri", "Sterilizasyon-Dezenfeksiyon-Antisepsi", "Yoğun Bakım Hemşireliği", "Yoğun Bakımda Kapsamlı Hasta İzlemi", "Ventilasyon ve Oksijenizasyon Uygulamaları", "Temel ve İleri Yaşam Desteği", "Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları", "Çoklu Sistem Sorunları ve Bakımı" ile "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Programı" gibi çeşitli konularda eğitim verildi.

Teorik eğitimlerin ardından 2 hafta süresince de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pratik eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

Enfeksiyon Kontrolü ve Yoğun Bakım Eğitim Programı, bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek ikinci ve üçüncü tur eğitimlerle devam edecek.

Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 10 ülkeden sağlık çalışanlarına teorik ve pratik eğitimler verilerek mesleki bilgi ve tecrübelerinin artırılması sağlanacak.

