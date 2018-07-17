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İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine sağlıkta eğitim desteği

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin sağlık personeline yönelik "Enfeksiyon Kontrolü ve Yoğun Bakım Programı" kapsamında eğitim verildi - İlk aşamada Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan 22 sağlık personeline verilen eğitim yıl içerisinde ikinci ve üçüncü tur eğitimlerle devam edecek

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı tarafından, kalifiye sağlık insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan gelen sağlık personeline "Enfeksiyon Kontrolü ve Yoğun Bakım Programı" kapsamında eğitim verildi.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere yönelik hazırlanan Enfeksiyon Kontrolü ve Yoğun Bakım 1. Tur Eğitim Programı tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan 22 sağlık personeli, "Enfeksiyon Kontrolü ve Yoğun Bakım Programı" kapsamında eğitim aldı.

- Kalifiye sağlık insan gücü kapasitesi güçlendirilecek

Sağlık Bakanlığınca geliştirilerek uygulamaya konulan eğitim programı ile paydaş ülkelerde kalifiye sağlık insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Programın tamamlanmasıyla özellikle İİT üyesi ülkelerde enfeksiyon kontrolü ve yoğun bakım alanlarında sunulan hizmet kalitesinin artırılması mümkün olabilecek.

Program dahilinde bir hafta süren teorik eğitimler kapsamında, Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan ve alanında uzman bilim insanları tarafından, "Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri", "Sterilizasyon-Dezenfeksiyon-Antisepsi", "Yoğun Bakım Hemşireliği", "Yoğun Bakımda Kapsamlı Hasta İzlemi", "Ventilasyon ve Oksijenizasyon Uygulamaları", "Temel ve İleri Yaşam Desteği", "Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları", "Çoklu Sistem Sorunları ve Bakımı" ile "Ulusal Hastane Enfeksiyon Sürveyans Programı" gibi çeşitli konularda eğitim verildi.

Teorik eğitimlerin ardından 2 hafta süresince de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pratik eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

Enfeksiyon Kontrolü ve Yoğun Bakım Eğitim Programı, bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek ikinci ve üçüncü tur eğitimlerle devam edecek.

Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 10 ülkeden sağlık çalışanlarına teorik ve pratik eğitimler verilerek mesleki bilgi ve tecrübelerinin artırılması sağlanacak.

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