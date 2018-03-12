Isparta’da kadın hasta zamanında müdahaleyle hayata bağlandı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, kolunda ve bacağında tutmama (felç), konuşma bozukluğu ve ağızda kayma şikayeti ile gelen 63 yaşındaki Semra Eren isimli hasta, başarılı bir tedavinin ardından kısa bir süre içinde eski yaşantısına geri döndü.

Hastaneye sol kol ve bacağında tutmama (felç), konuşma bozukluğu ve ağızda kayma şikayeti ile gelen 63 yaşındaki Semra Eren’e trombolitik (pıhtı eritici) tedavi uygulandı ve felce bağlı gelişebilecek ciddi sakatlık durumundan kısa süre içinde hasta kurtuldu.

Gerçekleştirilen başarılı müdahale ile taburcu olup yeniden eski sağlığına kavuşan Semra Eren, “Hastaneye geldiğimde bilincim yerinde değildi, tedaviye başlandığında da hiç umudum yoktu. Kısıtlı bir zaman içerisinde başarılı bir tedaviye imza atarak beni sağlığıma kavuşturan hocalarımıza minnettarım” diye konuştu.

"Hastanın hastaneye zamanında gelmesi önemliydi"

İnmenin, dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra gelen, en önemli ölüm nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Vedat Ali Yürekli, “Pazar yerinde inme geçirerek hastanemizde tedavi altına alınan Semra Eren isimli hastamızı yakınlarının hastaneye kısa sürede getirmeleri çok önemliydi. İlk 6 saat içinde damardaki pıhtı çözülürse, hasta ölümden ya da ömür boyu felç kalmaktan kurtulur. Beyin damar tıkanıklıklarına bağlı ani felç (inme) sıklıkla ölüm ya da ciddi sakatlık ile sonuçlanmaktadır. Ülkemizde ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklardan sonra ikinci sırada yer almıştır" dedi.