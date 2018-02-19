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İştah kontrolünün püf noktaları

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 12:07 | Son Güncelleme

Dr.

İştah kontrolünün püf noktaları

Dr. Fevzi Özgönül, iştah kontrolünü sağlamanın tek yolunun yemek yemek olduğunu söyledi.
Dr. Fevzi Özgönül, “Dünyada çok fazla sayıda kişi ya fazla kilolu veya obez. Kilo ile mücadele modern tıbbın en büyük mücadeleyi verdiği alanların başında gelmektedir. Saat 07:00 - 08:30 arası yapılan bir kahvaltıdır. Zayıflatan kahvaltıda yediklerimizin vücudumuzu yapılandırabilecek besinler olması gereklidir. Yaş, cinsiyet gözetmeksizin hepimiz için besinler büyük önem taşımaktadır. Besinler, sağlığımız için gerekli olduğu kadar vücudumuzun yapılanmasında da önemli rol oynar” dedi.

“Diyet ile ilgili her şeyi unutun sadece kendinizi beslemeyi düşünün”
Doğada sadece beslenmeyi düşünüp o mantıkla yaşayan tüm canlıların ideal bedende ve sağlıkta olduğunu kaydeden Dr. Özgönül, “Çok acıkıyor diye kişinin iştahını kesmekle çok benzin harcıyor diye arabanın benzin göstergesindeki ışığı kapatmak aynı şey. İştahı kısaca kişinin yemek yeme arzusu olarak tanımlayabiliriz. İştahsız olmak kadar iştahı fazla olmakta sağlıksızdır. İştahı kesecek tek şey yemek yemektir. Bir hap veya iğne değil. Ne kadar kaliteli ve kalorili yersek o kadar az acıkırız. Tatlı yiyerek enerji aldığını düşünmek, yıldırımı elektrik enerjisi olarak kullanmayı düşünmek gibidir. İkisi de enerjilidir ama ikisi de sizi yakar. Arada bir tatlı yemek, yıldırımlı bir gökyüzünü seyretmek gibi mutluluk verir ama her gün yıldırımlı hava ne kadar mutluluk verebilir ki? Tatlı besleyici bir yiyecek değildir. Ekmek ve hamur işi gıdalar da sadece doyurur. Yemek yemek besler. Demek ki o zaman yemek yemeliyiz. İnşaat yaparken kum ve çimentoya birlikte ihtiyacımız olduğu gibi vücudun kendisini yapılandırması için karbonhidrat ve proteini beraber yememiz gerekir. Karbonhidrat ve proteini ayrı ayrı yersek vücut ikisini de kullanamaz ve yapılanamaz. Kilo verebiliriz ama zarar görürüz” açıklamalarında bulundu.

“Sağlıklı vücut ile obez vücut farklı çalışır”
Sonuçta obezitede evdeki hesabın kiloya uymadığını ifade eden Dr. Özgönül, “Kafanızı hiç kimsenin karıştırmasına müsaade etmeyin. Tek yapmanız gereken acıkınca doyana kadar yemek yemek ve bunu gündüz yapmak, ekmek yerine fındık, ceviz yemektir. Yemek yerken yediklerinizin bir kısmında posalı olan besinleri de tercih etmeniz de de fayda var. Posa sindirim sürecini yavaşlatır bu durumda daha iyi sindirim sağlanır. Sonuç olarak yedikleriniz daha iyi sindirildiği için daha yüksek enerji gelir ve böylece iştahınız azalır. İştahınızı azaltırsanız bu da sindirimin yavaşlatılması, kan şekeri seviyenizin çok hızlı çıkıp düşmesinin azalması anlamına gelir. Bir de sağlıklı beslenmek için yemekleri, yemek için acele etmeyin. Yavaş yavaş yiyin ve iyi çiğneyin ki sindirim sisteminiz daha rahat çalışsın ve yediklerinizin içerisindeki enerjiyi tam olarak sindirsin, sizden tekrar istemesin, siz de doyduğunuzun farkına varın. Unutmayın, ihtiyacı karşılanan beden açlık hissetmez” şeklinde konuştu.

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