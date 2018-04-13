İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Zeytinburnu Semt Polikliniği açıldı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşan yoğunluğun azaltılması amacıyla hastaneye bağlı Zeytinburnu Semt Polikliniğinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 5’inci Bölge Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik, Zeytinburnu’ndaki Yedikule Hastanesinin bahçesine 200 yataklı yeni bir devlet hastanesi yapılacağının müjdesini verdi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşan yoğunluğun azaltılması amacıyla hastaneye bağlı Zeytinburnu Semt Polikliniğinin açılışı gerçekleştirildi. Yenidoğan Mahallesi’ndeki polikliniğin açılışına, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özgür Yiğit, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Zeytinburnu’nda yaşayan birçok hastası olduğunu ve polikliniğinin ilçede hizmete başlamasının vatandaşlar için büyük kolaylık olacağına dikkat çekildi. Poliklinikte ortopedi, dahiliye, göz, kulak burun boğaz, beyin cerrahi, nöroloji, kadın hastalıkları, üroloji ve genel cerrahi branşlarında 30 doktorun vatandaşlara hizmet verileceği ifade edildi. Törende konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 5’inci Bölge Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik ise Zeytinburnu’ndaki Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine 200 yataklı yeni bir devlet hastanesinin yapılması yönündeki projenin müjdesini verdi. Ardından ise protokol üyeleri iklimlendirme ve birçok teknoloji kullanılarak akıllı bina olarak inşa edilen polikliniğin içerisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

“30 doktorumuz burada sağlık hizmeti verecek”

Polikliniğin ilçedeki hastaların ihtiyaçlarına büyük oranda cevap vereceğini ve açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Burada Türk Kızılayımızla birlikte yaptığımız binada Samatya Hastanemizin hizmeti olacak. 20 tane poliklinik ve 30 tane doktorumuz burada sağlık hizmeti verecek. Bir açılış yapıyoruz bir yandan ya bir temel atma merasimini gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz Meydanımıza yakın noktada yaklaşık 2 ay önce inşaatı başlayan bir binamız var, Zeytinburnu Gençlik Merkezi, onun resmi temel atma törenini de bugün gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

“Hizmeti vatandaşların ayağına getirdiler”

Polikliniğin birçok kurumun işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar sonrasında açılarak vatandaşa hizmet vermeye başlayacağını belirten İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özgür Yiğit, “Bugün yıkılıp yeniden yapılan binanın yeniden hizmete girişi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Binanın sahibi Türk Kızılayı ama bunun yıkılıp yeniden yapılması için desteklerini esirgemeyen Zeytinburnu Belediyesi, hizmeti verecek olan ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu; 3 kurumun bir araya gelerek ortaya çıkardığı bir hizmettir. Hizmeti vatandaşların ayağına getirdiler” diye konuştu.

Törende Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin de resmi temel atma töreni gerçekleştirilerek gençlerin eğitim sanat kültür gibi birçok alanda desteklenmesi için çalışmaların devam edeceği mesajı verildi.