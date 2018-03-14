İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 1’inci psikoloji günleri başladı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘1. Psikoloji Günleri’ etkinliğine Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorumlularıyla İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde görev yapan çok sayıda rehber öğretmen katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, eğitimde rehberlik hizmetinin önemine işaret ederek, “Üniversite olarak bunun bilinciyle davrandık. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sonuçta rehberlik hizmeti büyük bir sorumluluk taşıyor kuşkusuz. Yüksek donanımıyla sevgili gençlerimize doğruyu gösterebilmek, onların ruh dünyalarına dokunabilmek, onların iç dünyalarında saklı olan o cevherleri açığa çıkarabilmek açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sizlerin gözetiminden emeğinden geçen öğrencilerle biz burada hemhal oluyoruz” dedi.

“GENÇLERİN DÜNYASININ İÇİNE GİRMELİYİZ”

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu her dönemin kuşağının farklı olduğunu ve buna ilişkin farklı sıfatlandırmalar yapıldığını belirterek şöyle devam etti: “Hepiniz çok iyi biliyorsunuz süreç, yeni dönem, her dönemin kuşağı, buna ilişkin çeşitli sıfatlandırmalar var. ‘Y’ kuşağı, ‘Z’ kuşağı gibi. Bunu biz hep gündelik yaşamımızda evimizde sağımızda, solumuzda, öğrencimizle de yaşıyoruz. Onlarda birikenleri, farklılıkları, teknolojinin yoğun baskısı altında onların davranış biçimlerinive farklılıklarını gözlemliyoruz. Onları sıfatlandıranların da haksız olmadığını görüyoruz. Mutlak suretle bunlara da hem soru işaretiyle bakarak ve mutlaka anlamaya çalışarak o dünyanın içine girilmesi gerektiğine inanıyorum.”

“HEDONİST BİR KUŞAK VAR”

Günümüz yeni kuşağının hazza dayalı hedonist (Hazcı) bir kuşak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu şöyle devam etti: “Onlar aslında bilgisayarla doğdular ve oyun kuşağının içinde bulunuyorlar. Sürekli seviye atlamayı ve sürekli bir üst noktaya kendini taşımayı adeta içselleştirmiş bir kuşak var karşımızda. Aslında sürekli daha iyiyi hedefleyen ve ona daha çok haz verecek bir çabanın içerisindeler. Burada bir denge unsuru var, o da tüketimle üretim arasındaki dengeyi koruyabilmek. Bu nedenle mutlulukla tüketim arasındaki ilişkiyi çok iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü mutluluğu tüketimde arayanlar, mutluluğu tükettiklerinde bunalım kaçınılmaz olur. Zira şu anda böyle bir dönemin içindeyiz.”