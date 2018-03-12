İstanbul'da mutluluk festivali

İSTANBUL, (DHA)-SAĞLIKLI yaşam, psikoloji, tıp, alternatif ve tamamlayıcı tıp, kişisel gelişim, yoga ve meditasyon gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen otoriteleri ve uzmanları Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali’nde buluşuyor.

Mutlu İnsan Zihin Ruh ve Beden Festivali, kurucusu ‘Mutlu İnsan’ Gülferi Yıldırım koordinatörlüğünde bu yıl 4. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye'den ve dünyadan önemli uzman ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşiyor.

16-17-18 Mart tarihlerinde 3 gün süreyle 4’üncüsü düzenlenecek festival geçen yıllarda olduğu gibi hem akademik dünyadan hem kişisel gelişim dünyasından alanında uzman isimleri bir araya getiriyor. Psikoloji, sağlıklı beslenme, tıp, tamamlayıcı tıp, nörobilim, tasavvuf, nefes, Reiki, mindfullnes, meditasyon, NLP, hipnoz, homeopati, fitoterapi, kişisel gelişim gibi zihin, ruh ve beden sağlığı ile ilgili alanlarda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen otoriteleri bu festivalde buluşacak.

3 gün içinde yetmişe yakın workshop ve seminerin yapılacağı festivalde aynı zamanda dans ve müzikli gösteriler birlikte küçük el sanatları, organik gıda ve kozmetik, sağlıklı yaşam dair seçkin markaların ürünlerini de bulmak mümkün. Öğrencilerin ve 65 yaş üzeri kişilerin yüzde 50 indirimli olarak yaralanacağı festivalin biletleri ve detaylı programı www.zihinruhbeden.org'dan temin edilebilecek.

Festivale ayrıca nörobilim uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, nöralterapi uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, onkolog Yavuz Dizdar, Dr. Ender Saraç, gibi isimlerin yanı sıra oyuncu Dolunay Soysert, mantra müziği ile ilgilenen Seda Bağcan gibi isimler de katılacak. Festival süresince birçok workshop ve seminer düzenlenecek.

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