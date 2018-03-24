İstanul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, ’Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü’nü kutladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ‘Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü’nü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’nde kutladı.

Acil Tıp Teknisynleri ve Teknikerleriyle biraraya gelen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, onların her zaman milletimizin yanında olduğu, her türlü doğal afette ve zor zamanda bizlerin yaralarını sardığını belirterek, “Fedakarlılklarınızdan ve görev bilincinizden dolayı sizlerle gurur duyuyorum. İnsnanımız için verdiğiniz hizmetten dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü dolayısıyla gerçekleştirilen buluşma, pasta kesilerek ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarına karanfil dağıtmasıyla sonlandı.