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İstenmeyen yağlara soğuk çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 11:33 | Son Güncelleme

Cinsiyet farkı gözetmeksizin bir çok kişinin sorununun istenmeyen bölgesel yağlar olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr.

İstenmeyen yağlara soğuk çözüm

Cinsiyet farkı gözetmeksizin bir çok kişinin sorununun istenmeyen bölgesel yağlar olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, soğuk lipoliz tedavisi ile istenmeyen yağlara veda etmenin kolay olduğunu söyledi.
Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, "Hareketsiz yaşam, sağlıksız ve dengesiz beslenme, stres gibi faktörler bölgesel yağlanmanın oluşumu kolaylaştırır. Ne yazık ki, eskiye oranla oturarak, masa başında yapılan işler arttıkça, bu sorun da bir o kadar artmaya devam ediyor" dedi.
Soğuk lipoliz tedavisi vücudun göbek, yan bölge, sezaryen doğum sonrasında oluşan alt karın, sırt, basen, bacak gibi bölgelerinde oluşan yağ birikimlerinin tek seansta yüzde 20 ile yüzde 40 oranında kalıcı olarak azalmasını sağlayan tedavi olduğunu kaydeden Ertek, "Bölgesel yağlardan kurtulmak için en faydalı yöntemlerin başında soğuk lipoliz geliyor. Vücutta istenmeyen yağ birikimi olan bölgelerdeki yağları, belirli dereceye kadar, etraftaki diğer dokulara zarar vermeden soğutarak, zarlarını eritip vücudun çöpçü hücreleri olan makrofajlar tarafından emilerek yok edilmesi esasına dayanan bir vücut biçimlendirilme yöntemidir. Yöntem kolay ve acısızdır. Yöntemde 45 dakika boyunca tedaviye devam edilirken, hasta bir yandan dinlenir. 45 dakikadan sona erdiğinde, cihaz işlemi durdurur ve hasta hemen normal hayatına geri dönebilir" diye konuştu.
Sonuçların uygulamadan hemen sonra çok hafif olarak başladığını ve en iyi sonuçların 2 ile 4 ay sonrası alındığını belirten Ertek, "Bu yöntem, yoğun ve kalıcı lokal yağ depolanmalarını azaltarak vücudu şekillendiren liposuction gibi çok agresif geleneksel tedavi yöntemlerinden çekinen kişiler için iyi bir alternatiftir. Ayrıca Liposuction sonrası nekahet döneminde görülen ağrılar, spazmlar, hematomlar, iş kayıpları ve hayat kalitesindeki düşüşler bu yöntemde görülmemektedir. Uygulama ile üst ve alt karın bölgeleri, basenler, bel yan yağları, sırt bölgeleri, basenler, iç bacaklarda çok başarılı sonuçlar alınmaktadır" ifadelerini kullandı.
Uygulanan 45 dakikalık uygulama esnasında, deri altındaki yağ tabakası deriye zarar vermeden kusursuz bir kontrol ile soğutulduğunu ifade eden Ertek, "Uygulanan soğutma yağ hücrelerinin apoptozis sürecine girmelerine sebep olur. Apoptozis; yağ hücre fonksiyonları küçülmesi geri dönüşümsüz kaybı anlamına gelir. Ölü yağ hücreleri vücudun doğal enflamatuvar sistemi ile vücuttan atılarak, zaman içerisinde yağ tabakasında önemli bir miktarda incelme meydana gelmesini sağlar. Hamileler,18 yaşından küçükler, kriyobulinemi sorunu olanlar, paroksismal cold hemoglobinüri (soğukta beliren morluklar), raynaud sendromu olan kişiler uygulamadan uzak durmalılar. Bahsedilen hastalıklara sahip olmayan kişilere uygulandığında, herhangi bir yan etkisi gözlenmemiştir. Tedavi yerlerinde geçici morarma, hafif sertlik gibi durumlar nadirde olsa ortaya çıkabilmektedir" şeklinde konuştu.

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