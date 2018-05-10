"İstikbalimiz bağırsaklarımızdadır"

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bazı hastalıkların genetik olmadığını ifade ederek, "İstikbalimiz, geleceğimiz bağırsaklarımızdadır. Bağırsaklarımız çok önemli bir organ. Üç rafine beyaz da bağırsaklarımızın içinde bulunan sağlıklı dost bakterilerimizi ve hücrelerimizi yok ediyor." dedi.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde Düzce Valiliği tarafından organize edilen, "Okur-Yazar Buluşmaları" etkinliğine katılan Karatay, 51 yıldır hekim olduğunu ve Güney Afrika'da 'Dünyada ilk kalp nakli' yapan ekiple birlikte çalıştığını anlattı.

Teknolojinin çok ilerlediğini aktaran Karatay, şöyle konuştu:

"Tıp teknolojisi çok ilerledi, her ilerleyen teknolojiyi mümkün olduğu kadar Türkiye'ye gelip yerleştirmeye uğraşmış kişiyim. Modern yoğun bakımın kurulması, modern anjiyografi aletlerinin kurulması ve kalbe pil takılması konusunu kavgayla, dövüşle bu memlekete yerleştirdik, iyi de yaptık. Teknoloji çok ilerledi ama tıp ilerlemedi. Modern tıp diye bir şey yok. Tıp ilerlemedi, teknoloji ilerledi. Her türlü teknoloji ilerledikçe de hastalıklar arttı. Tüm gelişmiş ülkeler, devletler ve hükümetler, sağlık kara deliklerini kapatmak için halk sağlığı, hastalanmama üzerine yatırımlar yapmaya başladı."