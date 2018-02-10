İstirahat ile artan mafsal ağrıları romatizma habercisi

Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, istirahat ile artan, hareketle azalan eklem ağrılarının romatizmal hastalıklar açısından önemli olduğunu söyledi.

VM Medical Park Bursa Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, romatizmaların başlıca mafsalların yanı sıra diğer doku ve organları tutan iltihaplı hastalıklar olduğunu belirterek, "200’ün üzerinde romatizmal hastalık vardır. İnsanların en sık hastaneye gelme sebeplerinden biri eklem ağrılarıdır. Mafsal ağrılarında bazı özellikler romatizmayı düşündürür. Bunları bilmek ayırt edici olması açısından önemlidir. Sabah hissedilen, yani istirahat sonrası olan ağrılar daha çok romatizmal ağrıları düşündürür. Sabahları el parmaklarında tutukluk, bel, sırt ve kalça ağrıları daha çok romatizmal ağrılardır. Sabah bu eklemleri hareket ettirdiğinizde açılıyorsa romatizma olabilir” dedi.

Gecenin ikinci yarısı uykudan uyandıran ağrıların da romatizmayı düşündürdüğünü belirten Dr. Şimşek, ağrıların süresi ve devamlılığının da önemli olduğuna işaret etti. Şimşek, kısa sürede geçen ağrılar romatizmayı pek düşündürmezken, yarım saatin üzerindeki ağrılar ve tekrarlayan ağrıların düşündürdüğünü, fakat hangi ağrıların iltihaplı romatizma olduğunun ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.