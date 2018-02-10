HABER

İstirahat ile artan mafsal ağrıları romatizma habercisi

SAĞLIK HABERLERİ | 10.02.2018 09:45 | Son Güncelleme

Romatoloji Uzmanı Dr.

İstirahat ile artan mafsal ağrıları romatizma habercisi

Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, istirahat ile artan, hareketle azalan eklem ağrılarının romatizmal hastalıklar açısından önemli olduğunu söyledi.
VM Medical Park Bursa Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, romatizmaların başlıca mafsalların yanı sıra diğer doku ve organları tutan iltihaplı hastalıklar olduğunu belirterek, "200’ün üzerinde romatizmal hastalık vardır. İnsanların en sık hastaneye gelme sebeplerinden biri eklem ağrılarıdır. Mafsal ağrılarında bazı özellikler romatizmayı düşündürür. Bunları bilmek ayırt edici olması açısından önemlidir. Sabah hissedilen, yani istirahat sonrası olan ağrılar daha çok romatizmal ağrıları düşündürür. Sabahları el parmaklarında tutukluk, bel, sırt ve kalça ağrıları daha çok romatizmal ağrılardır. Sabah bu eklemleri hareket ettirdiğinizde açılıyorsa romatizma olabilir” dedi.
Gecenin ikinci yarısı uykudan uyandıran ağrıların da romatizmayı düşündürdüğünü belirten Dr. Şimşek, ağrıların süresi ve devamlılığının da önemli olduğuna işaret etti. Şimşek, kısa sürede geçen ağrılar romatizmayı pek düşündürmezken, yarım saatin üzerindeki ağrılar ve tekrarlayan ağrıların düşündürdüğünü, fakat hangi ağrıların iltihaplı romatizma olduğunun ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.

İstirahat ile artan mafsal ağrıları romatizma habercisi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Demircan: Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve ücret alınmayacak

Bakan Demircan: Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve ücret alınmayacak

Hayvan Hastanesi 3 yaşında

Hayvan Hastanesi 3 yaşında

Yoğun Bakım enfeksiyonları Mardin’de görüşüldü

Yoğun Bakım enfeksiyonları Mardin’de görüşüldü

Minik Duru'nun böbreğindeki taş, iğne deliğinden girilip lazerle kırıldı

Minik Duru'nun böbreğindeki taş, iğne deliğinden girilip lazerle kırıldı

Milas’a ‘Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ müjdesi

Milas’a ‘Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ müjdesi

Kilo almadan da sigarayı bırakabilirsiniz

Kilo almadan da sigarayı bırakabilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.