Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Emine Ekinci organ nakli hakkında Balıkesir İtfaiye Bölge Müdürlüğü personeline eğitim verdi. Eğitimde İtfaiyecilere, organ bağışının önemi anlatıldı

Organ bağışının önemini anlatmak için Balıkesir İtfaiye Bölge Müdürlüğünde Organ Nakil Koordinatörü Emine Ekinci ve Hemovijilans hemşiresi Esra Karadumanlı itfaiye personeline eğitim verdi. 3 gün süren eğitim sürecinde organ bağışının ve naklinin işleyiş süreci ve önemi anlatıldı. Balıkesir itfaiyesinde çalışan itfaiyeciler üç gün süren eğitimlerini başarı ile tamamladılar.