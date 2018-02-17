Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Emine Ekinci organ nakli hakkında Balıkesir İtfaiye Bölge Müdürlüğü personeline eğitim verdi. Eğitimde İtfaiyecilere, organ bağışının önemi anlatıldı
Organ bağışının önemini anlatmak için Balıkesir İtfaiye Bölge Müdürlüğünde Organ Nakil Koordinatörü Emine Ekinci ve Hemovijilans hemşiresi Esra Karadumanlı itfaiye personeline eğitim verdi. 3 gün süren eğitim sürecinde organ bağışının ve naklinin işleyiş süreci ve önemi anlatıldı. Balıkesir itfaiyesinde çalışan itfaiyeciler üç gün süren eğitimlerini başarı ile tamamladılar.
5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede
Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana
Yaşlı dede trene meydan okudu! Son anda kurtarıldı
Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis
Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk
Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!
Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum