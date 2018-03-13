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"İyi çiğnemek, sindirim hastalıklarından korur"

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Karabulut: - "Besinler ağızda ne kadar iyi çiğnenirse sindirim sistemini o kadar az yorar. İyi çiğnemek, sindirim hastalıklarından korur"

İSTANBUL (AA) - Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Laika Karabulut, "Besinler ağızda ne kadar iyi çiğnenirse sindirim sistemini o kadar az yorar. İyi çiğnemek, sindirim hastalıklarından korur." ifadelerini kullandı.

Karabulut, sindirim rahatsızlıklarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yenilen gıdaların çiğneyip yutulduğu andan başlayan sürece "sindirim" denildiğini aktardı.

Gıdaların parçalanması, en küçük elementlere bölünmesi, arda kalanların makat yoluyla dışarı çıkarılmasına kadar geçen sürecin sindirim olduğunu belirten Karabulut, alınan gıdaların faydalarını toparlayarak enzimatik olaylardan sonra, gıdaların parçalanmasının ardından kalanların çıkarıldığı anda o öğünün sindiriminin bittiğini bildirdi.

Karabulut, "Sindirim rahatsızlıkları deyince, ağızdan başlayan ve makata kadar devam eden bu büyük sistem yaklaşık 6-7 metredir. Sistemin büyüklüğünü düşünürseniz, her organın kendi hastalıklarına dair rahatsızlıklar olabiliyor. Düzgün beslenmemek ana nedenlerden biri... Öğünlere ve yediğimiz gıdaların özelliklerine dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "En az 20 kere çiğnemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz"

Midenin, en sık karşılaştıkları sorun olduğunu belirten Karabulut, "Midenin yaptığı iş çok önemli. Farkına varmadan midemize saygısız davranıyoruz. İyi çiğnemiyoruz. Sağlıklı bir insan karbonhidratını, proteinini ve yağını dengeli almak zorunda. Bu gıdaların mide içerisinde öğütülüp atılma süreleri de farklı. Mide aynı zamanda strese karşı kramp tarzında cevaplar verebilme özelliğine sahip. Besinler çok iyi çiğnenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Karabulut, iyi çiğnemenin sindirim hastalıklarından koruduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyi çiğnemek fazla iştahı kontrol altına alır. Besinler ağızda ne kadar iyi çiğnenirse sindirim sistemini o kadar az yorar. İyi çiğnemek, sindirim hastalıklarından korur. Özellikle ülser ve reflü hastalığı olanlar besini daha fazla çiğnemeli. Bu durum kabızlık, şişkinlik ve gaz problemlerinde de azalmaya neden olacaktır. Çalışan insan hızlı yiyerek zaman kazandığını düşünür ama diğer yandan iyi çiğnenmemiş besinlerin emilimi daha zor olacağından besinsel ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu da enerji ve verimliliğinizi düşürür. Muhakkak yemek yemeye ve yerken de en az 20 kere çiğnemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz."

Laika Karabulut, bu rahatsızlıkların kesin tedavisinin olduğunu da belirtti.

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Laika Karabulut Medicana International Sindirim sindirim hastalıkları

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