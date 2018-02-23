İyot eksikliğine dikkat!

Boynun ön kısmında yer alan tiroid bezi tarafından üretilen tiroid hormonu solunum, sindirim, dolaşım sistemi ve kalp atışı, ruhsal durumlar başta olmak üzere vücudun bütün metabolizmasını doğrudan etkiler. Tiroid hormonları yenidoğan ve bebeklik dönemlerinde sadece fiziksel büyüme için değil, özellikle beyin gelişimi, zihinsel ve zeka gelişimi için de şart olduğu için çok daha fazla öneme sahiptir. Yenidoğanlarda tiroid hormonu yetersizliği "konjenital hipotiroidi" olarak tanımlanır ve tedavi edilmezse kalıcı zeka hasarı oluşur.

Tiroid bezinin sağlıklı çalışması için iyot elementi temel gereksinimdir. Yeterli iyot alınamadığı durumda, tiroid bezi yeterli tiroid hormonu üretemez, hipotiroidi hastalığı gelişir ve guatr oluşur. İyot eksikliği nedeniyle oluşan guatr, ülkemiz için ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

Yapılan araştırmalar çocukluk çağında yeterli iyot alınmaması sonucu zeka puanında önemli bir düşüş olduğunu göstermektedir. Fetüsün de iyot eksikliğine maruz kalması sorunları beraberinde getirebilir.