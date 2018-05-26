HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İyotlu tuz zeka geriliğini önlüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğince, rafine edilmeyen ve içeriği net olarak bilinmeyen kaya tuzu gibi tuzların kullanılmaması, bunun yerine rafine edilen iyotlu sofra tuzlarının tüketilmesi önerildi - Dernek Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen: - "Dünya'da önlenebilir zeka geriliğinin en önemli nedeni iyot eksikliğidir"

DUYGU YENER - Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından, rafine edilmeyen ve içeriği net olarak bilinmeyen kaya tuzu gibi tuzların kullanılmaması, bunun yerine rafine edilen iyotlu sofra tuzlarının tüketilmesi tavsiye edildi.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de orta derece iyot eksikliği görüldüğünü belirterek, bunun en önemli nedeninin yeterince iyot alınmaması olduğunu söyledi.

İyot eksikliğine karşı halen dünyada önerilen en etkili yöntemin 'sofra tuzlarının iyotlanması' olduğunu dile getiren Gönen, "Sofra tuzlarının zorunlu olarak iyotlanmasıyla problem şehir merkezlerinde önemli ölçüde çözülmüştür ancak kırsalda problem devam etmektedir." dedi.

Hormon sisteminin önemli parçalarından tiroit hormonunun üretimi için de iyotun gerekli bir element olduğuna dikkati çeken Gönen, yeterli iyot almanın normal büyüme ve gelişme için de gerekli olduğunu ifade etti.

İyot eksikliğinin tiroit hastalıklarına sebep olabileceğini anlatan Gönen, "İyot eksikliği fetusta düşük, ölü doğum, konjenital anomaliler, artmış bebek ölüm hızı, çocukta mental ve fiziksel gelişme geriliği, erişkinde guatr, hipotiroidi ve mental fonksiyon bozukluğuna sebep olabilir." uyarısında bulundu.

Gönen, yeterli iyot alımı açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin orta derece iyot eksikliği ve guatr bölgesi olduğunu belirterek, özellikle kırsal bölgelerde iyot eksikliği sorununun devam ettiğini bildirdi.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği olarak, rafine edilmiş iyotlu sofra tuzu tüketimini önerdiklerini dile getiren Gönen, rafine edilmeyen ve içeriği net olarak bilinmeyen "kaya tuzu" gibi tuzların kullanılmaması gerektiğini söyledi.

İyot eksikliğinin zeka üzerinde de önemli etkileri olabileceğini vurgulayan Gönen, "Dünya'da önlenebilir zeka geriliğinin en önemli nedeni iyot eksikliğidir." dedi.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Doç. Dr. Alptekin: Sırt ağrısının nedeni skolyoz olabilirDoç. Dr. Alptekin: Sırt ağrısının nedeni skolyoz olabilir
Geçmeyen ağrılar huzursuz bacak sendromunun habercisi olabilirGeçmeyen ağrılar huzursuz bacak sendromunun habercisi olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaya tuzu Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen SOFRA TUZU tuz Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Fatih Tezcan'dan skandal Atatürk paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı, tepkiler çığ gibi

Fatih Tezcan'dan skandal Atatürk paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı, tepkiler çığ gibi

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

İlginizi Çekebilir

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Bel bölgesindeki yağlanma D vitamini eksikliğinin habercisi

Migren tedavisinde yeni yöntem 500 dolara aşı yapılacak

Migren tedavisinde yeni yöntem 500 dolara aşı yapılacak

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.