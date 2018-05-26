İyotlu tuz zeka geriliğini önlüyor

DUYGU YENER - Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından, rafine edilmeyen ve içeriği net olarak bilinmeyen kaya tuzu gibi tuzların kullanılmaması, bunun yerine rafine edilen iyotlu sofra tuzlarının tüketilmesi tavsiye edildi.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de orta derece iyot eksikliği görüldüğünü belirterek, bunun en önemli nedeninin yeterince iyot alınmaması olduğunu söyledi.

İyot eksikliğine karşı halen dünyada önerilen en etkili yöntemin 'sofra tuzlarının iyotlanması' olduğunu dile getiren Gönen, "Sofra tuzlarının zorunlu olarak iyotlanmasıyla problem şehir merkezlerinde önemli ölçüde çözülmüştür ancak kırsalda problem devam etmektedir." dedi.

Hormon sisteminin önemli parçalarından tiroit hormonunun üretimi için de iyotun gerekli bir element olduğuna dikkati çeken Gönen, yeterli iyot almanın normal büyüme ve gelişme için de gerekli olduğunu ifade etti.

İyot eksikliğinin tiroit hastalıklarına sebep olabileceğini anlatan Gönen, "İyot eksikliği fetusta düşük, ölü doğum, konjenital anomaliler, artmış bebek ölüm hızı, çocukta mental ve fiziksel gelişme geriliği, erişkinde guatr, hipotiroidi ve mental fonksiyon bozukluğuna sebep olabilir." uyarısında bulundu.