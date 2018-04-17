İyotsuz beslenme guatra davetiye çıkarıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, iyot açısından yetersiz beslenme şeklinin guatr hastalığına davetiye çıkardığını söyledi.

Guatr hastalığının, tiroit bezinin normalden çok daha fazla büyümesi durumunda meydana gelen boğaz şişmesi olarak ortaya çıktığını belirten Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, “Kişinin beslenme şekli, genetik yatkınlık ve bazı hastalıkların sebep olduğu guatr hastalığında, boğaz bölgesinde belirgin bir şişlik meydana gelir. Guatrın en önemli nedeni ise iyot açısından yetersiz beslenme şeklidir. İyot eksikliği, dünyada önde gelen guatr nedenleri arasında gösterilmektedir” dedi.

Guatra neden olan sebepler

Dr. Ocak şu bilgileri verdi: “Guatra neden olan sebepleri; iyot yetmezliği, selenyum yetmezliği, genetik eğilim veya ailede guatr olması, tiroit bezinin iltihabi hastalıkları, psikiyatrik hastaların kullandığı lityum ilacı, soya yağı veya fasulyesi fazla yemek, tiroit hormon oluşumundaki genetik bozukluklar, sigara içmek, demir yetmezliğine bağlı kansızlığı olanlar, gebelik ve beyinde bulunan hipofiz bezinden aşırı TSH hormonu salgılanması gibi sayabiliriz.”