İYYÜ 'Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri Günü'nü kutladı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (İYYÜ) ‘Dünya Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleri Günü’ dolayısıyla 'Sağlık İçin Tıbbi Laboratuvar' paneli düzenlendi. Panelde konunun uzmanları tıbbi laboratuvar teknikerlerinin günümüz tıbbının en önemli parçası olduğunun altını çizdi.

‘Dünya Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleri Günü’ dolayısıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden konuk öğretim üyeleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, sağlık sorunları yaşayan insanlar açısından laboratuvar sonuçlarının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu açıdan bakıldığında laboratuvarlar tetkikleri büyük önem taşıyor. Herkesin gözü, kulağı sizlerden gelecek bu sonucu bekliyor. Dolayısıyla hepinizin çok iyi yetişmesi bizim için çok önemlidir” dedi.

Bir eğitim döneminin 14 hafta olduğunu ve bunun kısa bir zaman dilimi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hacısalihoğlu ,"14 hafta gibi kısa bir zaman diliminde sizler sürekli talep eden, öğrenen konumda olmalısınız. Üniversite öğrencilerini birbirinden ayıran şey, onların iyi soru sorabilme yeteneğidir. Bunu yapın, eksik hiçbir şey kalmasın, bu tür etkinlikler bunun için önemli fırsatlardır. Eğitim aldığınız okuldan donanımlı birer birey olarak mezun olmanız bizim için önemlidir" diye konuştu.