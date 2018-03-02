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İzmir Büyükşehir’den ’Alzheimer’ paneli

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Alzheimer ve Demans hastaları ve aileleri için önemli hizmetler veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, DEÜ Geriatri Bölüm Başkanı Prof.

İzmir Büyükşehir’den ’Alzheimer’ paneli

Alzheimer ve Demans hastaları ve aileleri için önemli hizmetler veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, DEÜ Geriatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık’ın “Unutuyorum? Alzheimer mı oluyorum? Neler yapmalıyım?” konulu paneline evsahipliği yaptı. İlgi tahminlerin üzerinde olunca, izleyicilerin bir bölümü sahneye yerleştirildi.
Unutkanlık, kelime bulmada zorluk, kişilik değişiklikleri ve eşyalarını kaybetme gibi evrelerle başlayıp ilerleyen Alzheimer hastalığı tüm dünyada giderek artıyor. “Geçmişi ve anıları çalan hırsız” olarak tanımlanan ve giderek yaygınlaşan Alzheimer’a karşı son 5 yıldır örnek bir mücadele sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına önemli destek sağlıyor.
Son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık’ın sunduğu “Unutuyorum, yaşlanıyor muyum? Alzheimer mı oluyorum? Neler yapmalıyım?” başlıklı panele evsahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki “Sağlıklı Yaş Alma Merkezi” ve “Sosyal Yaşam Kampüsü” sakinlerini hastalığın detayları hakkında bilgilendirmiş oldu. Panele ilgi tahminlerin üzerinde olunca, izleyicilerin bir bölümü sahneye konulan sandalyelere oturtuldu.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen interaktif paneli izleyenler arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da vardı. Alzheimer ve Demans ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, her "unutuyorum" diyenin Alzheimer olmadığını, hastalığın teşhisi durumunda ise mutlaka birkaç hekime danışılarak doğru tedavi uygulanması gerektiğini bildirdi. Genetiğin çok fazla etki etmediğini de belirten Prof. Dr. Işık, unutma şikayetleri yaşayan 60 yaş üzeri kişilerin mutlaka doktora görünmeleri gerektiğini söyledi.

Büyükşehir hastaların yanında
İzmir Büyükşehir Belediyesi Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri için Buluşma ve Danışma Merkezi, 2013 yılında Üçkuyular’da hizmete alındı. 1. evre Alzheimer veya hafif Demans hastası olan ve yeme, içme, tuvalet gibi günlük yaşam faaliyetlerini sürdürenlerin kabul edildiği merkez, hafta içi saat 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Gelen hastalar burada örgü örüyor, şarkı söylüyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Kapının önünden servis alıyor, kapının önüne kadar da bırakıyor. Müdür, uğraş terapisti, hemşire, 2 sorumlu ve 2 tane hasta ve yaşlı bakım elemanının görev yaptığı merkezden, haftanın iki veya üç günü yararlanılabiliyor. Zorlu bir süreçten geçen Alzheimer hastalarının yakınlarına da hayatı kolaylaştırabilmek için danışmanlık hizmeti veriliyor. Merkezden yararlanmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne veya İnönü Caddesi No: 817 Kat: 1 / Üçkuyular adresine dilekçe ile başvurabiliyor.

İzmir Büyükşehir’den ’Alzheimer’ paneli

İzmir Büyükşehir’den ’Alzheimer’ paneli

İzmir Büyükşehir’den ’Alzheimer’ paneli

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