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İzmir'de hekimlere şiddet iddiası

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

İzmir Tabip Odasınca Ege Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde görevli 2 doktorun hasta yakınları tarafından darbedilmesi kınandı - EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel: - "Hastane yönetimi olarak hukuksal açıdan da konunun takipçisi olacağız"

İZMİR (AA) - İzmir Tabip Odasınca, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 hekimin hasta yakınları tarafından darbedilmesi kınandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, hastanenin beyin cerrahi yoğun bakımı ünitesinde izlenen bir hastanın 19 Haziran gecesi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vefat haberini alan 4 hasta yakınının yoğun bakım ünitesine girerek 2 hekimi darbettiği vurgulanan açıklamada, o esnada bir süre hastalara müdahale edilemediği aktarıldı.

Saldırganların olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, olay kınandı.

- Başhekim Prof. Dr. Göksel'in açıklaması

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre takipte olan bir kadın hastanın ölüm haberi üzerine, yoğun bakım ünitesine zorla giren 3 oğlu ve eşinin, sorumlu hekim ve asistan hekime yumruk attığını, etrafa saldırdığını söyledi.

Yoğun bakımdaki saldırganların çıkarılması için ek kuvvet bekleyen polisin, daha sonra müdahalede bulunduğunu belirten Göksel, "Büyük özveriyle çalışan sağlık personeli olaydan olumsuz etkilendi. Hastane yönetimi olarak hukuksal açıdan da konunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Hekime şiddet İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Tuncay Göksel

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